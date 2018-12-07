Н. Зинченко: "Мы строим максимально открытую структуру"

завод Кавказкабель (2018г.) Николай Зинченко, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Кавказкабель» завод Кавказкабель (2018г.)

На портале RusCable.Ru в разделе "ИНТЕРВЬЮ" опубликована беседа с генеральным директором ООО «Управляющая компания «Кавказкабель» Николаем Зинченко. Завод с 40-летней историей, входящий в десятку крупнейших кабельных заводов России, год назад возглавила новая команда молодых управленцев. О сохранении компетенций завода, связях между производством и потребностями клиентов, причинами низкой маржинальности бизнеса по реализации КПП и кадровом голоде генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев побеседовал с нынешним руководителем «Кавказкабеля». Кстати, представители портала побывали на предприятии в 2014 году (репортаж).



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– Вы сохранили эти компетенции завода?

– Да, большую часть компетенций мы сохранили. Более того, в наших ближайших планах модернизация оборудования и развитие производства.

– Вы достаточное долгое время работаете в сфере производства и продажи кабельно-проводниковой продукции и видите, что маржинальность этого бизнеса оставляет желать лучшего. В чем причина и с чем это связано?

– Возможно, влияние оказывает некий кризис перепроизводства. Еще одной причиной можно назвать огромное количество фирм-прокладок, которые стоят между производителем и конечным потребителем. Это не те фирмы, которые можно назвать трейдерами в полном смысле и которые оказывают заводу качественные услуги по реализации продукции. Ну и конечно, это следствие изобилия контрафактной продукции на рынке

Если говорить конкретно о заводе «Кавказкабель», то я вижу причину в ранее существовавшей некой закрытости структуры: обычный конечный потребитель, а зачастую и трейдеры не могли вступить в прямой контакт с заводом, а если и могли, то не получали гарантии на своевременную отгрузку товара. Мы переломили ситуацию и сейчас строим максимально открытую структуру. Развиваем качественную дилерскую сеть, на базе трейдерских организаций, готовых оказывать полный сектор сервисных услуг и вкладывать деньги в складскую программу. Таким образом, мы реализуем производственно-сбытовой комплекс, где каждый потребитель может приобрести необходимый товар хорошего качества при минимальных сроках ожидания или из наличия. Продолжение

Справка



Завод «Кавказкабель» основан в 1976 году и предназначался для обеспечения кабельной продукцией промышленности, строительства, энергетики и сельского хозяйства Северного Кавказа. Сегодня это современное высокомеханизированное, оснащенное передовым оборудованием предприятие.

Широкая номенклатура предлагаемых изделий включает в себя более 22 000 маркоразмеров и около 800 наименований кабельно-проводниковой продукции. Качество и пожаробезопасность продукции завода подтверждены государственными сертификатами соответствия ГОСТ Р, лицензией Госатомнадзора, Морским регистром судоходства. Система менеджмента качества завода соответствует требованиям международного стандарта ГОСТ ISO серии 9000 и подтверждена сертификатом соответствия выданным органом по сертификации систем менеджмента качества «Секаб» (ОС СМК «Секаб»). Производственный и технический персонал завода, а это свыше 850 человек, постоянно работает в области улучшения качества продукции, расширения его ассортимента, обновления технического и технологического уровня на всех производственных стадиях.

«Кавказкабель» неоднократно становился победителем российских конкурсов «100 лучших товаров России» и «1000 лучших предприятий России».

