 
Подписаться на новости
Новости портала

Н. Зинченко: "Мы строим максимально открытую структуру"

завод Кавказкабель (2018г.)

завод Кавказкабель (2018г.)

Николай Зинченко, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Кавказкабель»

Николай Зинченко, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Кавказкабель»

завод Кавказкабель (2018г.)

завод Кавказкабель (2018г.)

На портале RusCable.Ru в разделе "ИНТЕРВЬЮ" опубликована беседа с генеральным директором ООО «Управляющая компания «Кавказкабель» Николаем Зинченко. Завод с 40-летней историей, входящий в десятку крупнейших кабельных заводов России, год назад возглавила новая команда молодых управленцев. О сохранении компетенций завода, связях между производством и потребностями клиентов, причинами низкой маржинальности бизнеса по реализации КПП и кадровом голоде генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев побеседовал с нынешним руководителем «Кавказкабеля». Кстати, представители портала побывали на предприятии в 2014 году (репортаж).

ЦИТАТА

– Вы сохранили эти компетенции завода?
– Да, большую часть компетенций мы сохранили. Более того, в наших ближайших планах модернизация оборудования и развитие производства.
– Вы достаточное долгое время работаете в сфере производства и продажи кабельно-проводниковой продукции и видите, что маржинальность этого бизнеса оставляет желать лучшего. В чем причина и с чем это связано?
– Возможно, влияние оказывает некий кризис перепроизводства. Еще одной причиной можно назвать огромное количество фирм-прокладок, которые стоят между производителем и конечным потребителем. Это не те фирмы, которые можно назвать трейдерами в полном смысле и которые оказывают заводу качественные услуги по реализации продукции. Ну и конечно, это следствие изобилия контрафактной продукции на рынке
Если говорить конкретно о заводе «Кавказкабель», то я вижу причину в ранее существовавшей некой закрытости структуры: обычный конечный потребитель, а зачастую и трейдеры не могли вступить в прямой контакт с заводом, а если и могли, то не получали гарантии на своевременную отгрузку товара. Мы переломили ситуацию и сейчас строим максимально открытую структуру. Развиваем качественную дилерскую сеть, на базе трейдерских организаций, готовых оказывать полный сектор сервисных услуг и вкладывать деньги в складскую программу. Таким образом, мы реализуем производственно-сбытовой комплекс, где каждый потребитель может приобрести необходимый товар хорошего качества при минимальных сроках ожидания или из наличия.  Продолжение

Справка

Завод «Кавказкабель» основан в 1976 году и предназначался для обеспечения кабельной продукцией промышленности, строительства, энергетики и сельского хозяйства Северного Кавказа. Сегодня это современное высокомеханизированное, оснащенное передовым оборудованием предприятие.
Широкая номенклатура предлагаемых изделий включает в себя более 22 000 маркоразмеров и около 800 наименований кабельно-проводниковой продукции. Качество и пожаробезопасность продукции завода подтверждены государственными сертификатами соответствия ГОСТ Р, лицензией Госатомнадзора, Морским регистром судоходства. Система менеджмента качества завода соответствует требованиям международного стандарта ГОСТ ISO серии 9000 и подтверждена сертификатом соответствия выданным органом по сертификации систем менеджмента качества «Секаб» (ОС СМК «Секаб»). Производственный и технический персонал завода, а это свыше 850 человек, постоянно работает в области улучшения качества продукции, расширения его ассортимента, обновления технического и технологического уровня на всех производственных стадиях.
«Кавказкабель» неоднократно становился победителем российских конкурсов «100 лучших товаров России» и «1000 лучших предприятий России».

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
На МФЭС обсудили вопросы инновационных разработок в кабельной промышленности для энергетики
Отрасль на пороге цифровой трансформации
Торжественное открытие МФЭС в Москве на площадке выставки “Электрические сети”
Громкие анонсы в новом RusCable Insider Digest № 105

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно