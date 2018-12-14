Открыта регистрация на Молодежную секцию V-ой Международной научно-практической конференции и выставки "РЕЛАВЭКСПО-2019"

5 день марафона подарков
14 декабря 2018, 12:07
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, РЕЛАВЭКСПО-2019
24-26 апреля 2019 года в рамках V Международной научно-практической конференции и выставки "РЕЛАВЭКСПО-2019" Академия электротехнических наук Чувашской Республики, Электротехнический кластер ЧР и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова проводят молодежную секцию конференции.
Тематика секции – автоматизированное управление энергосистемами, релейная защиты и автоматика энергосистем.
Возраст докладчиков – до 30 лет. Информацию об участии (авторы, телефон/e-mail главного автора, тематика доклада) необходимо направить в срок до 20 декабря 2018 г. по электронной почте: onisova@vniir.ru.
Основные даты:
20 декабря – представление информации о названии и авторах доклада;
10 февраля – предоставления аннотации доклада;
15 марта – представление текста доклада.
Письмо – приглашение доступно по ссылке.