Открыта регистрация на Молодежную секцию V-ой Международной научно-практической конференции и выставки "РЕЛАВЭКСПО-2019"

24-26 апреля 2019 года в рамках V Международной научно-практической конференции и выставки "РЕЛАВЭКСПО-2019" Академия электротехнических наук Чувашской Республики, Электротехнический кластер ЧР и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова проводят молодежную секцию конференции.

Тематика секции – автоматизированное управление энергосистемами, релейная защиты и автоматика энергосистем.

Возраст докладчиков – до 30 лет. Информацию об участии (авторы, телефон/e-mail главного автора, тематика доклада) необходимо направить в срок до 20 декабря 2018 г. по электронной почте: onisova@vniir.ru.

Основные даты:

20 декабря – представление информации о названии и авторах доклада;

10 февраля – предоставления аннотации доклада;

15 марта – представление текста доклада.

Письмо – приглашение доступно по ссылке.