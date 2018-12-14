 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Открыта регистрация на Молодежную секцию V-ой Международной научно-практической конференции и выставки "РЕЛАВЭКСПО-2019"

Открыта регистрация на Молодежную секцию V-ой Международной научно-практической конференции и выставки РЕЛАВЭКСПО-2019

14 декабря 2018, 12:07
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, РЕЛАВЭКСПО-2019

Обсудить на форуме

167 просмотров

24-26 апреля 2019 года в рамках V Международной научно-практической конференции и выставки "РЕЛАВЭКСПО-2019" Академия электротехнических наук Чувашской Республики, Электротехнический кластер ЧР и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова проводят молодежную секцию конференции.

Тематика секции – автоматизированное управление энергосистемами, релейная защиты и автоматика энергосистем.

Возраст докладчиков – до 30 лет. Информацию об участии (авторы, телефон/e-mail главного автора, тематика доклада) необходимо направить в срок до 20 декабря 2018 г. по электронной почте: onisova@vniir.ru.

Основные даты:

20 декабря – представление информации о названии и авторах доклада;

10 февраля – предоставления аннотации доклада;

15 марта – представление текста доклада.

Письмо – приглашение доступно по ссылке.

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
В личном кабинете доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №697
Анонс журнала
Мониторинг событий, оказывающих влияние на функционирование и развитие мировых энергосистем
Заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно