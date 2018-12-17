Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу после реконструкции первой очереди ПС 330 кВ Лебеди в Белгородской области

Специалисты Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей" (Курское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в работу первого пускового комплекса подстанции (ПС) 330 кВ Лебеди в рамках реализации проекта комплексной реконструкции и технического перевооружения питающего центра.

Подстанция 330 кВ Лебеди является одним из питающих центров Северного энергорайона Белгородской области, и обеспечивает электроснабжение одного из крупнейших промышленных потребителей региона – АО "Лебединский ГОК". Проект комплексной реконструкции и технического перевооружения подстанции предусматривает строительство нового питающего центра рядом с действующей подстанцией и последующий перевод всех линий электропередачи со старой подстанции на новую. Такое решение позволяет осуществить весь комплекс работ без снижения надежности электроснабжения потребителей.

Реализация проекта предусматривает пять пусковых комплексов. В рамках первого пускового комплекса на новой площадке построены подстанционные здания и сооружения, установлен один из четырех автотрансформаторов номинальной мощностью 200 МВА, смонтированы открытые распределительные устройства (ОРУ) 330 кВ, 110 кВ и 35 кВ. Выполнено строительство отпайки от ВЛ 330 кВ Металлургическая – Лебеди с сооружением захода на ОРУ 330 кВ ПС 330 кВ Лебеди (новая площадка). Также выполнено сооружение заходов ВЛ 110 кВ Лебеди - ГПП-7 III цепь и ВЛ 110 кВ Лебеди - ГПП-7 IV цепь на новое ОРУ 110 кВ ПС 330 кВ Лебеди.

В ходе последующих этапов реконструкции ПС 330 кВ Лебеди на новую площадку будут перезаведены три ВЛ 330 кВ, восемь ВЛ 110 кВ, переведены со старой площадки на новую два автотрансформатора и установлен четвертый автотрансформатор номинальной мощностью 200 МВА каждый, выполнен демонтаж старых распределительных устройств. Полное завершение реконструкции питающего центра намечено на 2024 год. Ввод в работу новой ПС 330 кВ Лебеди позволит увеличить разрешенную максимальную мощность АО "Лебединский ГОК" на 200 МВт в соответствии с действующими техническими условиями на технологическое присоединение.

В процессе проектирования, реконструкции и подготовки к вводу в работу первого пускового комплекса ПС 330 кВ Лебеди, специалисты Курского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, а также в разработке программы опробования напряжением и ввода оборудования в эксплуатацию. Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Курского РДУ.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов, учитывающие особенности реализации первого пускового комплекса реконструкции ПС 330 кВ Лебеди, позволили осуществить все работы без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.