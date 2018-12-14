Специалисты "Вологдаэнерго" повысили надежность электроснабжения нескольких населенных пунктов в Никольском районе

Энергетики производственного отделения "Великоустюгские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (входит в группу "Россети") совместно с подрядной организацией завершили комплекс работ по реконструкции ПС 110/10 кВ "Зеленцово", которая расположена в Никольском районе Вологодской области.

Основной задачей этого инвестиционного проекта была замена трансформатора, для того чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в предстоящую зиму и в последующие сезоны. Мощность нового энергооборудования не отличается от той, что была – 2,5 МВА. После монтажа трансформатора были проведены пуско-наладочные процедуры, а затем подстанцию ввели в работу.

Добавим, что ПС 110/10 кВ "Зеленцово" питает такие населенные пункты, как Зеленцово, Аргуново, Милофаново, Люльково, Сырково, Ракуново, Чернцово, Красная Звезда, Лисицыно.