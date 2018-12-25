Специалисты "Ленэнерго" изучили новейшие разработки в области цифровых и интеллектуальных технологий

Специалисты "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") прошли обучение в области цифровых технологий в Санкт-Петербургском горном университете. Программу "Современные направления развития электроэнергетических систем на основе цифровых и информационных технологий" освоили двенадцать специалистов компании, представляющих службы автоматизированных систем технологического управления филиалов компании, а также отдел корпоративных и технологических автоматизированных систем управления.

В течение недели энергетики изучали такие темы, как построение интеллектуальных электрических сетей по технологии Smart Grid, включая внедрение интеллектуальных приборов учета, интеграции различных видов энергоресурсов и др., автоматизация распределительных сетей различного напряжения, построение цифровой подстанции и обеспечение их информационной безопасности. Также специалисты подробно рассмотрели существующие технологии для создания электроэнергетической информационно-коммуникационной сети.

"Обучение было построено на стыке научного обоснования и практического применения концепции цифровой трансформации. В итоге сложилось полное понимание как самого понятия цифровизации, так и путей решения поставленных задач. Для "Ленэнерго" особенно актуальны вопросы информационной безопасности цифровых подстанций, а также создания умных сетей Smart Grid. Мы хорошо их раскрыли в процессе обучения и будем использовать полученные знания для совершенствования работы", – отмечает начальник службы автоматизированных систем технологического управления "Ленэнерго" Артем Суворов.

Напомним, цифровая трансформация – одно из ключевых направлений работы всех компаний, входящих в группу "Россети". "Ленэнерго" ведет системную работу по созданию цифровой сети в городе и области. В декабре компания ввела в эксплуатацию первый в Ленинградской области автоматизированный район электрических сетей на базе Всеволожского РЭС. Кроме того, продолжается работа по созданию цифрового района на территории Калининского и Выборгского административных районов Санкт-Петербурга на базе Северного РЭС филиала "Кабельная сеть", а также по созданию двух цифровых подстанций – ПС 110 кВ №502 "Мартышкино" и ПС 35 кВ №714 "Детскосельская".