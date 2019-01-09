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Происшествия

Электроснабжение потребителей Александровского района полностью восстановлено

Электроснабжение потребителей Александровского района полностью восстановлено

9 января 2019, 16:30
Рубрика: Происшествия
Метки: СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Центральных электрических сетей филиала МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") оперативно восстановили электроснабжение потребителей Александровского района.

По оперативным данным были отключены 93 трансформаторные подстанции объемом 9,4 МВт нагрузки, погашалась воздушная линия 110 кВ "Т-302 – Круглолесская". В результате чего временно без электроснабжения осталась часть жителей Александровского района Ставрополья.

Специалисты Центральных электрических сетей "Ставропольэнерго" незамедлительно приступили к восстановительным работам. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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