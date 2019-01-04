Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставит топливо для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600

АО "ТВЭЛ" и китайская компания CNLY (входит в корпорацию CNNC) подписали контракт на поставку ядерного топлива для строящегося энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. Контракт предусматривает поставку уранового топлива для начальной загрузки, а также для перегрузок в течение первых семи лет эксплуатации реакторной установки.

Для фабрикации тепловыделяющих сборок (ТВС) для реактора CFR-600 на Машиностроительном заводе в городе Электросталь (ПАО "МСЗ", входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") планируется создать новый производственный участок. Китайская сторона обратилась к Госкорпорации "Росатом" с просьбой произвести топливо, учитывая почти 40-летний опыт российской атомной отрасли по производству ТВС для быстрых реакторов российского дизайна.

"Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" как один из дивизионов Госкорпорации "Росатом" нацелена на всеобъемлющее сотрудничество с китайскими партнерами в области развития технологий быстрых реакторов и замыкания ядерного топливного цикла. Вдобавок к многолетнему опыту производства уранового топлива для реакторов на быстрых нейтронах в Росатоме в 2018 году началось серийное производство уран-плутониевого МОКС-топлива для реактора БН-800. На китайском рынке в нашем портфеле также есть контракт на топливообеспечение демонстрационного китайского реактора на быстрых нейтронах CEFR, по которому уже осуществляются поставки уранового топлива", - отметила президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова.

С российской стороны координацией переговоров по пакету соглашений о сотрудничестве с КНР в области атомной энергетики занимается компания "Русатом Оверсиз". "Учитывая, что это демонстрационный проект для китайского заказчика, российские специалисты будут производить фактически новый тип топлива по китайскому дизайну. И в этом смысле нашей команде пришлось разрабатывать контракт почти с нуля с учетом всей специфики проекта. Переговоры с китайскими партнерами шли в непрерывном режиме с июня 2018 года. В первую очередь контракт согласован в рекордные сроки благодаря профессиональной работе единой команды Росатома, а также конструктивной позиции китайских партнеров", - заявил президент АО "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.

Контракт на поставку топлива для CFR-600 заключен в рамках выполнения Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации на территории Китая демонстрационного реактора на быстрых нейтронах. Фактически это часть масштабной комплексной программы сотрудничества в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия. В частности, речь идет о серийном сооружении новейших российских энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1200, относящихся к поколению 3+, на двух площадках в Китае (АЭС "Тяньвань" и АЭС "Сюйдапу"). Пакет межправительственных документов и рамочных контрактов по этим проектам были подписаны 8 июня 2018 года в ходе встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Для справки:

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.