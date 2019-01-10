Бурейской ГЭС воды хватит до апреля

Спустя почти три недели после того, как река Бурея в Хабаровском крае оказалась перекрыта оползнем, заблокировав приток воды к Бурейской ГЭС "РусГидро", Минэнерго и энергокомпания так и не приняли решения, как устранять затор и сколько времени это займет. Также неясно, кто будет расчищать завал, хотя в регионе считают, что расходы должно взять на себя "РусГидро". Но в Верхнебуреинском муниципальном районе уже введен режим ЧС, под угрозой затопления село Чекунда, участки ЛЭП и железной дороги. По оценкам "РусГидро" и Минэнерго, отметка предполоводной сработки водохранилища ГЭС должна быть достигнута к третьей декаде апреля.

В связи с завалом русла Буреи с 9 января в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края вводится режим ЧС, сообщил “Ъ” в среду глава района Алексей Маслов. "В настоящее время разница уровня воды по одну и другую сторону завала уже более 4 м и продолжает расти",— пояснил чиновник. По его словам, предсказать поведение воды в реке более чем на пять суток крайне затруднительно. При неблагоприятном развитии событий под угрозой затопления могут оказаться село Чекунда, кладбище, ЛЭП и железная дорога.

"В ближайшее время к завалу отправится научная экспедиция, планируется развернуть два лагеря. После исследовательских работ будем ждать от ученых выводов и прогнозов",— сказал Алексей Маслов. Также он сообщил, что жителей Чекунды проинформировали о необходимости подготовки к возможной экстренной эвакуации.

Как сообщил “Ъ” источник в правительстве края, чиновники уверены, что этот случай входит в зону ответственности "РусГидро" (владеет Бурейской ГЭС мощностью 2 ГВт, стоящей ниже завала), и рассчитывают на активное участие компании.

О том, что в 73 км от Чекунды в начале декабря 2018 года обрушилась часть сопки, практически полностью перекрывшая Бурею, стало известно лишь в конце месяца. Завал произошел выше ГЭС, что привело к ограничению притока воды. Но ответа, как будет устраняться затор, сколько времени и средств это потребует и кто будет финансировать работы, ни одна из сторон пока не дает.

В Минэнерго и "РусГидро" дали идентичные комментарии, что ГЭС продолжает выработку с использованием накопленной в водохранилище за лето и осень воды. Отметка предполоводной сработки водохранилища, по их оценкам, должна быть достигнута к третьей декаде апреля. В Росводресурсах “Ъ” сообщили, что в связи со сходом скального грунта и перекрытием русла Буреи 29 декабря принято решение о снижении расходов воды через Бурейский гидроузел с 820 до 600 (плюс-минус 100) кубометров в секунду. Как следует из мониторинга "РусГидро", 9 января уровень воды в верхнем бьефе ГЭС составил 249,26 м (25 декабря — 251 м) при уровне мертвого объема водохранилища (ниже него водохранилище не срабатывает) 236 м. Приточность водохранилища снизилась до 29 кубометров в секунду.

Накануне ученые также опровергли гипотезу о метеоритном происхождении завала, на чем ранее настаивал Алексей Маслов. Власти и жители района были уверены в том, что метеорит снес сопку, завалившую русло Буреи. Но сейсмологи не фиксировали характерных при таких падениях сотрясений. Признаком падения метеорита местные считали исчезновение тайги на обращенных к руслу склонах сопок, но этому нашлось иное объяснение. По мнению главного научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексея Махинова, имел место оползень, который привел к возникновению в реке цунами. "Я сопоставил фотографии и нашел следы этого явления, которые неопровержимо указывают на то, что при падении оползня был выплеск воды. И его высота составила до 40 м. Волна перешла на другой берег, снесла все деревья под корень и поднялась по долине реки Средний Сандар на 4 км вверх по течению. Цунами в дальневосточной тайге — такая невероятная аномалия",— приводят агентства слова ученого. Оползень стал одним из самых крупных за последние годы, объем сошедшего грунта превысил 34 млн кубометров. Если бы неподалеку находились поселения, могли быть жертвы и разрушения, отметил ученый.



Коммерсант