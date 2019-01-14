 
Подписаться на новости
Происшествия

В Уфе ликвидировали пожар на НПЗ

В Уфе ликвидировали пожар на НПЗ

14 января 2019, 16:00
Рубрика: Происшествия
Метки: УФИМСКИЙ НПЗ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

Обсудить на форуме

260 просмотров

Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе в Башкирии ликвидирован на площади 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Пожар силовых кабелей на электрообессоливающей установке с последующим переходом на насосную установку на производственной площадке НПЗ ликвидирован на 100 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате пожара нет.

Представитель "Башнефти" сообщил РИА Новости, что "на территории производственной площадки "Башнефть-УНПЗ" в результате пропуска в корпусе вспомогательного оборудования произошло возгорание мазута", которое ликвидировали менее чем за час.

"Существенных повреждений оборудования нет. Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Создана комиссия по выяснению причин произошедшего", - сообщили в "Башнефти".

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости

.

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Военные оборудуют лагерь у Бурейского водохранилища, где обрушилась сопка
В трех регионах МРСК Северо-Запада работает в усиленных режимах из-за циклона
Энергетики восстанавливают электроснабжение в западном районе Карелии
Энергетики оперативно перевели город Островной в Мурманской области на электроснабжение от резервных источников
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно