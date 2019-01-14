В Уфе ликвидировали пожар на НПЗ

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14 января 2019, 16:00
Рубрика: Происшествия
Метки: УФИМСКИЙ НПЗ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе в Башкирии ликвидирован на площади 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"Пожар силовых кабелей на электрообессоливающей установке с последующим переходом на насосную установку на производственной площадке НПЗ ликвидирован на 100 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате пожара нет.
Представитель "Башнефти" сообщил РИА Новости, что "на территории производственной площадки "Башнефть-УНПЗ" в результате пропуска в корпусе вспомогательного оборудования произошло возгорание мазута", которое ликвидировали менее чем за час.
"Существенных повреждений оборудования нет. Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Создана комиссия по выяснению причин произошедшего", - сообщили в "Башнефти".
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.