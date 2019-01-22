Пермские энергетики построили сети для врачебной амбулатории

Специалисты Северных электрических сетей филиала "Пермэнерго" построили сети для подключения здания сельской врачебной амбулатории, которая строится в поселке Майкор Юсьвинского района.

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили в центре электрических нагрузок блочную комплектную трансформаторную подстанцию. Кроме того, построено 1,3 км воздушной линии 0,4 кВ. Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме более 84 кВт.



Сельская врачебная амбулатория в Майкоре рассчитана на 90 посещений в день. Ее площадь составляет более 800 квадратных метров. Здесь разместятся кабинеты, в которых будут вести прием врач общей практики, терапевт, хирург, стоматолог, гинеколог, педиатр. Также в амбулатории будут две палаты дневного стационара на 9 койко-мест, инъекционный кабинет, пункт "Скорой помощи", кабинет флюорографии и помещение для проведения физиопроцедур.



Услугами медицинского учреждения смогут воспользоваться жители поселка Майкор и 5 близлежащих деревень, в которых проживает более 3 тысяч человек.

"Энергетика и промышленность России"