Победители акции "Качество на 5. Двойной форсаж": как поймать свою удачу

IEK GROUP продолжает вручать автомобили победителям акции "Качество на 5. Двойной форсаж". На этот раз за главными призами — автомобилями SKODA OCTAVIA приехали Рустем Зямилев из ООО "Минимакс" (Набережные Челны) и Денис Тимченко из ГК "Русский Свет" (Краснодар). Оба победителя пропустили прямую трансляцию розыгрыша на сайте акции и на канале IEK GROUP в YouTube и потому долго не могли поверить в свою удачу.

Трудно ли стать победителем? "В ТОП-100 я вошел, так как своим клиентам всегда в первую очередь рекомендовал оборудование IEK® и ITK®, — говорит Рустем Зямилев. — Я действительно считаю, что у продукции IEK® оптимальное соотношение цены и качества, она надежна и способна обеспечить стабильное энергоснабжение. Во всяком случае, все мои покупатели остались довольны".

Денис Тимченко за машиной приехал вместе с любимой женой, ведь история победы у них семейная. Накануне розыгрыша у супругов Тимченко был праздник — день рождения дочери. За столом Денис то и дело шутил: "Вот завтра выиграю машину!".

На следующий день за прямой трансляцией Денис не следил, был на складе. От поздравлений коллег отмахнулся, думал, что они решили его разыграть. Но когда пошел вал звонков и СМС от знакомых из других компаний, понял: это уже не шутки. А жена поверила в удачу, наверное, только когда села в новенький автомобиль...

IEK GROUP поздравляет счастливых обладателей SKODA OCTAVIA и надеется, что эти автомобили принесут им удачу!