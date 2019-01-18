"Прософт-Системы" телемеханизировали подстанции, питающие угольные разрезы

Инженерная компания "Прософт-Системы" создала систему телемеханики и связи на подстанциях 110кВ Красногорская и Куреинская в Кемеровской области. Работы проводились в рамках проекта по модернизации каналов связи и телемеханики в энергорайоне "Южный-1".

На сегодняшний день ПС 110кВ Красногорская и ПС 110кВ Куреинская поставляют электроэнергию потребителям угольных разрезов. Качество и надежности систем электроснабжения и их элементов – один из решающих факторов для эффективной и безопасной деятельности горных предприятий.

Система телемеханики и связи (СТМиС) на обеих подстанциях реализована на базе многофункциональных контроллеров ARIS MT200. Устройства позволяют в режиме онлайн отслеживать работу оборудования, прогнозировать аварийные ситуации и оперативно реагировать на произошедшие сбои в энергосистеме. Поддерживая различные протоколы, контроллеры ARIS MT200 также обмениваются данными со смежными системами и вышестоящими уровнями автоматизированных систем.

Таким образом, полная и оперативная информация о работе оборудования обеспечивает надежность и устойчивость системы электроснабжения. Как следствие, за счет телемеханизации подстанций повышается качество обслуживания существующих потребителей, что гарантирует бесперебойную поставку электроэнергии на горные предприятия.