На Нововоронежской АЭС-2 завершилась предпусковая проверка энергоблока №2

30 января 2019 года завершился рабочий визит представителей Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС, от World Association of Nuclear Operators) на предпусковой энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2.

В состав делегации вошли советники Московского центра ВАО АЭС (ВАО АЭС-МЦ), а также руководители команды и программы предпусковой партнёрской проверки (ПППП) энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2.

Делегация международных экспертов посетила основные объекты энергоблоков №1 и №2 второй очереди станции. Целью визита команды ВАО АЭС стало наблюдение за работой операторов на полномасштабном тренажёре (ПМТ). Эксперты проанализировали, как смена блочного пульта управления (БПУ) действует в условиях трёх различных сценариев, воспроизведённых с помощью тренажёра – точной копии БПУ.

На основе полученных данных представители ВАО АЭС выработали практические рекомендации и составили отчёт, который передали руководителям АЭС.

Визит завершился заключительным совещанием. Руководитель команды предпусковой партнёрской проверки Александр Рыбчук пожелал коллективу Нововоронежской АЭС удачного пуска нового энергоблока.

По окончании встречи Александр Рыбчук вручил и.о. главного инженера Нововоронежской АЭС Сергею Витковскому свидетельство о завершении предпусковой партнёрской проверки энергоблока №2.

Для справки:

ВАО АЭС – (англ. WANO, сокр. World Association of Nuclear Operators) — Всемирная ассоциация операторов АЭС, то есть организаций, их эксплуатирующих. На сегодняшний день в ВАО состоят все организации мира, эксплуатирующие АЭС, всего в их составе насчитывается около 450 энергоблоков. Миссия поддержки, партнёрская проверка – одни из форм работы экспертов ВАО АЭС с атомными станциями.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу Дона, в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся предпусковые работы.