Саратовский филиал "Т Плюс" модернизирует теплосети региона на сумму около 600 млн рублей

Саратовский филиал "Т Плюс" в этом году выполнит реконструкцию и модернизацию более 22 км теплосетей в г. Саратов, Энгельсе и Балакове. Общий объем финансирования составит около 600 млн рублей.

После окончания отопительного сезона энергетики начнут реализовывать целый комплекс мероприятий по подготовке теплосетевой инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг. Первым этапом станет проведение гидравлических испытаний и испытаний на повышенную температуру, которые позволят выявить наиболее слабые участки труб и оперативно их заменить.

Следующим этапом станет реконструкция магистралей больших диаметров с использованием современных материалов: труб в ППУ изоляции и встроенной системой оперативно-дистанционного контроля. Кроме того, будут полностью заменены строительные конструкции канала и тепловых камер. Так, в Саратове будут обновлены теплосети по ул. Чапаева, между ул. Зарубина и Б. Горной, ул. Октябрьской, между ул. Первомайской и Челюскинцев. В Балаково будут продолжены работы по ул. Трнавской.

Подготовка уже началась. Ведутся закупочные процедуры по выбору подрядных организаций и приобретению материалов, заключаются договоры на выполнение работ. Специалисты разрабатывают проекты переключения объектов на резервную схему горячего водоснабжения на время выполнения работ.

Из-за прохождения подавляющего большинства теплотрасс под землей и автодорогами, их ремонт будет быть сопряжен с проведением земляных работ. На протяжении летней ремонтной кампании Саратовский филиал "Т Плюс" будет заблаговременно информировать жителей городов о планируемых работах, возможных изменениях схем движения для общественного и личного транспорта.

"Четвертая Власть"