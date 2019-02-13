Энергетики ДРСК приступили к реализации инвестиционной программы 2019 года

Дальневосточная распределительная сетевая компания (входит в Группу РусГидро) приступила к реализации инвестиционной программы 2019 года. Основное внимание будет уделено электрификации территорий опережающего развития и "дальневосточных гектаров", технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям, а также реконструкции и ремонту воздушных линий электропередачи и подстанций.

По утвержденному плану, в этом году энергетики планируют выполнить реконструкцию и построить 1 112 километров линий электропередачи и ввести 229 МВА трансформаторной мощности. Инвестпрограмма ДРСК в 2019 году составит порядка 7,5 миллиардов рублей. Это значительно это выше, чем в 2018-ом.

Самые масштабные работы проведут в Амурской области. ДРСК создает энергоинфраструктуру для якорного резидента ТОР "Белогорск" маслоэкстракционного завода. Также началась реализация проектов, которые будут обеспечивать энергоснабжение газопровода "Сила Сибири" в Приамурье и Якутии. Это самый крупный проект по технологическому присоединению за всю современную историю развития амурской энергетики. Всего в рамках проекта будет введено 7 подстанций и 201 километр ЛЭП разного класса напряжения с применением нестандартных технических решений.

В Хабаровском крае предстоит построить две подстанции 35 кВ для ТОР "Николаевск". Кроме того, запланирована серьезная реконструкция подстанции "Ленинск" в Еврейской автономной области, которая будет обеспечивать функционирование трансграничного мостового железнодорожного перехода между Россией и Китаем.

Инвестпрограмма ДРСК направлена на планомерное повышение надежности электросетевого комплекса Дальнего Востока и качество электроснабжения потребителей, а также удовлетворение растущего спроса на технологическое присоединение – в 2018 году в компанию поступило около 17 тысяч новых заявок на присоединение, все мероприятия по подключению заявителей выполнены в нормативные сроки.