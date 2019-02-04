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Мероприятия

Производственный центр НКУ принял первых гостей

Производственный центр НКУ принял первых гостей

19 февраля 2019, 11:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ
Отрасль: Электротехника 

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Элком-Электро, Элком-Электрощит

Элком-Электро, Элком-Электрощит

Элком-Электро, Элком-Электрощит

14 февраля «Элком-Электрощит» открыл свои двери для Клиентов, отозвавшихся на рассылку новости о переезде и расширении производства.

Согласно пожеланиям Клиентов мероприятие началось с экскурсии по кабельному центру «Мытищи». Гости смогли познакомиться с процессами обработки и отгрузки заказов, а также со складами, хранящими более 11000 наименований электротехнической и кабельной продукции. На участке входного контроля были продемонстрированы методы проводимых в «Элком-Электро» испытаний кабельной продукции, а также проведено обучение по проекту «Честный Кабель», нацеленному на борьбу с фальсификатом.

На следующем этапе посетители были приглашены в производственный центр, в котором было показано как осуществляется сборка электрощитов в промышленных масштабах. В ходе экскурсии Гости познакомились со всеми этапами сборки: от обработки медной шины, комплектации и сборки до испытаний готовых изделий на специальном стенде.

Клиенты смогли воочию убедиться в качестве сборки электрощитового оборудования, собираемого двумя бригадами электромонтажников из комплектующих Schneider Electric, ABB, DKC и КЭАЗ под маркой «Элком-Электрощит».

 

Внимание!
Открыта запись на следующую экскурсию по производственному центру.

Ближайшая дата проведения экскурсии – 28 февраля 2019 г.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Элком-Электро"

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