ГК "ССТ" обогревает тренинг-центр авиакомпании S7

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж», входящая в Группу компаний «Специальные системы и технологии», приняла участие в обустройстве вертолетной площадки учебного центра авиакомпании «Сибирь» — S7 Training в Домодедовском районе Московской области.

Обледенение взлетной площадки представляет для вертолета серьезную опасность наряду с низкой облачностью, шквалистым ветром, градом и грозой. По мнению экспертов Международной рабочей группы по безопасности полетов вертолетов IHST (International Helicopter Safety Team), неблагоприятные метеорологические условия возглавляют топ-3 основных причин трагедий. Установка противообледенительных систем является одной из приоритетных задач для обеспечения безопасности вертолетной авиации.

Специалисты «ССТэнергомонтаж» спроектировали и поставили системы электрообогрева на подъездную площадку и направляющие ворот ангара для стоянки вертолетов центра S7 Training.

Суммарная мощность установки составила 5 кВт. В проекте были использованы секции на основе резистивных кабелей ТМФ и саморегулирующиеся кабели НТР. К преимуществам последних относится их «умная» способность в автоматическом режиме изменять мощность тепловыделения в ответ на изменение температуры окружающей среды и обогреваемой поверхности.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» — крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева — имеет колоссальный опыт в создании систем обогрева кровель и открытых площадей. Самыми знаковыми объектами можно назвать Пост № 1 («Вечный огонь») у стен Кремля, Большой театр, Гостиный Двор, ТРК «Охотный ряд», парк «Зарядье».