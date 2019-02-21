Legrand и Leroy Merlin запускают новую серию электроустановочных изделий STRUCTURA

Группа Legrand представляет новую серию электроустановочных устройств STRUCTURA, которые уже доступны на полках большинства магазинов сети Leroy Merlin по всей России, а также широко представлены в интернет-магазине «Леруа Мерлен», включая подробное описание каждого изделия, инструкции от производителя по использованию и монтажу, фотографии в различных ракурсах, панорамный снимок 360 градусов.

Выполненная в стиле строгого европейского минимализма в соответствии с последними тенденциями в интерьерном дизайне, STRUCTURA учитывает все требования российского потребителя. Преимущества новой серии – строгий, лаконичный дизайн «квадрат» с четко очерченными линиями, большой набор функций, плавность включения и выключения, надежность конструкций, длительный срок службы, а также удобство монтажа и эксплуатации. В серии STRUCTURA представлен полноценный ассортимент устройств, отвечающих требованиям к современному электроустановочному оборудованию: влагозащитные розетки IP44, розетки TV-SAT для спутникового телевидения, 3-х-клавишный выключатель, универсальный поворотный светорегулятор для диммируемых LED ламп (с возможностью регулировки минимального уровня яркости), телефонные розетки, компьютерные розетки и др. Механизм устройств выполнен из высококачественного экологичного поликарбоната, армированного стекловолокном, что гарантирует прочность изделия, а крепление декоративных элементов на защелках обеспечивает быструю и комфортную установку или демонтаж. Лицевые панели механизмов выполнены из матовых, стойких к отпечаткам пальцев и солнечному излучению материалов с бархатистой, приятной на ощупь поверхностью.

Ассортимент серии включает 116 позиций, которые доступны в четырех цветах: классические «Белый» и «Слоновая кость», а также эксклюзивные «Шампань» и «Магнезиум». Кроме того, для устройств STRUCTURA представлены универсальные декоративные рамки в 8 вариантах: стандартные «Белый» и «Слоновая кость», пастельные «Голубой» и «Розовый», монохромные ультрамодные расцветки «Шампань» и «Магнезиум», а также имитация материалов «Бронза» и «Золото». Широкий спектр различных цветовых решений и оптимальные комбинации рамок и механизмов дают свободу воплощения дизайнерских идей и позволяют подобрать подходящий вариант для любого интерьера. Каждое изделие упаковано в индивидуальную информативную упаковку, которая защищает, но не мешает рассмотреть его конструктивные особенности.

Основной ассортимент серии STRUCTURA изготавливается на собственном предприятии Группы Legrand в Ульяновской области и проходит полный цикл контроля качества на всех этапах производства.

«Стильные, универсальные и доступные электроустановочные изделия всегда востребованы потребителями. Поэтому мы совместно с Leroy Merlin запустили новую серию устройств STRUCTURA, которые полностью отвечают актуальным запросам покупателей. Партнерство с крупнейшей ритейлерской сетью, как Leroy Merlin, - прекрасная возможность для Legrand усилить свои позиции в DIY сегменте российского рынка электрооборудования», - прокомментировал Иван Крохмальный, Директор по развитию Legrand Россия и СНГ.

«Наш первый и главный приоритет при формировании товарного предложения – потребности наших покупателей. Мы всегда очень внимательно собираем обратную связь, слышим и анализируем, чего не хватает в нашей гамме и стараемся предложить нашим клиентам лучшие товары по доступным ценам. Мы очень довольны, что совместно с таким ведущим производителем, как Legrand, мы разработали уникальную линейку, эксклюзивно представленную в Leroy Merlin и дополняющую ассортимент электротехнической продукции лучшими решениями из представленных на рынке», - отмечает Андрей Симкин, Директор по закупкам Leroy Merlin.

LEGRAND РОССИЯ И СНГ

Legrand Россия и СНГ – это более 1000 сотрудников, работающих в 26 представительствах в крупных городах России, а также в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии, Украине и Монголии. Компания владеет двумя действующими заводами в России, расположенными в Ульяновской области. Legrand Россия и СНГ предлагает полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов. Являясь надежным поставщиком, чья продукция отвечает высоким стандартам европейского качества, компания оказывает полный спектр услуг технического, гарантийного и информационного сопровождения. Клиенты Legrand получают профессиональную поддержку команды специалистов в подготовке и реализации проектов различного уровня сложности.

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LEROY MERLIN

Leroy Merlin – международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Миссия компании — сделать доступным для каждого ремонт и обустройство своего дома. Сеть объединяет более 460 магазинов в 13 странах мира.

Первый магазин Леруа Мерлен в России открылся в 2004 году в г. Мытищи Московской области. На сегодняшний день в составе сети более 90 гипермаркетов, объединенных концепцией «Низкие цены каждый день». Компания предлагает клиентам широкий ассортимент товаров и сервисов по самым доступным ценам, а также программы обучения, мастер-классы по ремонту, консультации экспертов и др. В Леруа Мерлен работает свыше 30 тысяч сотрудников, компания входит в число лучших работодателей России.