"Ротек" оценил возможный рост объема заказов на модернизацию ТЭС

Энергомашиностроительный холдинг "Ротек", в который входит Уральский турбинный завод (УТЗ), оценивает в 20 миллиардов рублей в год возможный прирост объема своих контрактов из-за общероссийской программы модернизации ТЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"По нашим оценкам, общее количество оборудования, подпадающего под условия программы модернизации, превышает 250 объектов. Мы можем получить прирост объема контрактов до 20 миллиардов рублей в год", - сообщили в пресс-службе.

При этом в компании отметили, что уже получили запросы по поводу модернизации и поставки оборудования от всех генерирующих компаний России.

Весной 2019 года пройдет первый отбор проектов для программы модернизации ТЭС России, которую правительство одобрило в начале года. Всего планируется модернизировать 41 ГВт ТЭС на 1,9 триллиона рублей. Проекты, попавшие в программу по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет. Первый отбор проектов модернизации пройдет сразу на три года — 2022-2024, последующие — на год. Доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.

РИА Новости