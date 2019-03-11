Росатом и АККУЮ НУКЛЕАР провели семинар для поставщиков проекта АЭС "Аккую" в рамках VI Международного саммита по ядерной энергетике в Стамбуле

5 марта 2019 года в Стамбуле в рамках VI Международного саммита по ядерной энергетике (INPPS Expo) состоялся семинар для поставщиков проекта АЭС «Аккую», организованный Госкорпорацией «Росатом» и проектной компанией АО АККУЮ НУКЛЕАР.

С приветственным словом выступил Ибрагим Дере, ИО генерального директора Главного управления по атомной энергии Министерства энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики: «Атомная энергетика для Турции сегодня не опция, а необходимость. Благодаря строительству и эксплуатации АЭС наша страна становится в ряд государств «атомного клуба».

В свою очередь, с приветственным словом выступил заместитель председателя Совета директоров АО АККУЮ НУКЛЕАР, первый заместитель генерального директора по управлению проектами АО «Русатом Энерджи Интернешнл» Антон Дедусенко, который отметил, динамику реализации проекта АЭС «Аккую». «В настоящее время мы завершаем устройство фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1 станции, готовимся приступить к возведению наружных контурных стен реакторного здания, параллельно ведем устройство бетонных оснований под вспомогательное реакторное здание и здание резервного пункта управления. Работы ведутся и по второму энергоблоку. В частности, в конце осени 2018 года получено ограниченное разрешение на строительство Блока № 2. Ведутся инженерные изыскания на площадке. На следующем этапе планируем получить лицензию на строительство энергоблока и приступить к бетонированию его фундаментной плиты. Параллельно с этим готовим пакет документов для ТАЕК по энергоблоку №3 с целью получения разрешительных документов на строительство. График проекта АЭС «Аккую» достаточно плотный и подразумевает ввод энергоблоков в эксплуатацию с интервалом в один год».

По словам А. Дедусенко для Росатома принципиально важным является создание эффективного информационного и делового взаимодействия с поставщиками. «Мы уже работаем со многими турецкими компаниями, но динамика проекта открывает возможность для расширения сотрудничества. В этом смысле проведение данного семинара крайне важно для нас», добавил спикер.

В рамках семинара выступили представители предприятий Госкорпорации «Росатом»: «Русатом Энерджи Интернешнл», АККУЮ НУКЛЕАР, регионального центра Росатома в регионе Ближний Восток и Северная Африка, а также АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Спикеры рассказали аудитории о Госкорпорации «Росатом», статусе проекта АЭС «Аккую», имеющихся и планируемых закупках для проекта, системе закупок Росатома, а также системе обучения поставщиков, которую реализует Корпоративная Академия Росатома вместе с турецкими партнерами. В рамках семинара спикеры ответили на вопросы аудитории.

Круглый стол вызвал большой интерес: мероприятие посетили более 220 человек.

Для справки:

Международный саммит INPPS уже в шестой раз собрал в Стамбуле ведущих представителей атомной индустрии: ведущих турецких компаний атомной отрасли страны, национального регулятора, профильных ведомств. Форум является крупнейшей отраслевой площадкой для диалога компаний, работающих в сфере атомной энергетики. Госкорпорация «Росатом» и компания АО АККУЮ НУКЛЕАР стали главными партнерами саммита. Компании также приняли участие в выставке Форума. В рамках выставочной экспозиции участники смогли ознакомиться с ключевыми фактами о Госкорпорации, передовыми решениями Росатома в области энергетических и неэнергетических проектов, подробно узнать о проекте АЭС «Аккую» и технологиях реактора ВВЭР-1200 поколения 3+.



В рамках деловой программы саммита прошли индивидуальные бизнес-встречи турецких компаний с представителями участников проекта АЭС «Аккую» - предприятий российской атомной отрасли в формате «B2B».

Форум освещали турецкие и международные СМИ.

Пресс-служба АО АККУЮ НУКЛЕАР