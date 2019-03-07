Состоялся телефонный разговор между Александром Новаком и Министром энергетики Ирана Резой Ардаканианом

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел телефонный разговор с Министром энергетики Ирана Резой Ардаканианом.

Как сопредседатели Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили подготовку к юбилейному пятнадцатому заседанию Российско-Иранской Межправительственной комиссии, а также обозначили основные направления расширения двусторонних торгово-экономических отношений, включая взаимодействие в сфере энергетики, сельского хозяйства и других отраслей.