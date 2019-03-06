Филиал "Калугаэнерго" в 2018 году сэкономил более 5,3 млн. кВт*ч электроэнергии за счет повышения энергоэффективности

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго» реализовали комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

В 2018 году энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго» реализовали комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности. Суммарный эффект от выполнения данных мероприятий составил 5317 тыс. кВт*ч.

В результате выполнения организационных мероприятий, в частности отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой и выравнивания нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ, сэкономлено 1,2 млн. кВт*ч.

Эффект от реализации технических мероприятий составил 2,27 млн. кВт*ч. Среди них – замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи, замена обычного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) на линиях электропередачи 0,4-10 кВ и на ответвлениях воздушных линий в жилые дома, а также замена трансформаторов на энергосберегающие.

Кроме того, филиал «Калугаэнерго» системно работает по снижению потребления энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды, а также по оптимизации потребления электрической энергии на собственные нужды подстанций. В рамках этой работы для снижения расходов электрической энергии в прошлом году в Калугаэнерго произведена замена 1263 ламп и светильников на светодиодные аналоги. К 2020 году согласно Постановлению Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 971 в филиале предусмотрено доведение доли светодиодного освещения до 75%.

Напомним, в филиале «Калугаэнерго» реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанная на период до 2022 года. Мероприятия программы нацелены на снижение потерь электроэнергии в сетях и снижение издержек при передаче электроэнергии, сокращение расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды филиала «Калугаэнерго», на повышение энергетической и операционной эффективности компании.