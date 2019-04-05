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Встречи

Развитие газозаправочной инфраструктуры Московского транспортного узла будет в фокусе внимания Минэнерго России

Развитие газозаправочной инфраструктуры Московского транспортного узла будет в фокусе внимания Минэнерго России

5 апреля 2019, 10:30
Рубрика: Встречи
Метки: АЗС

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел совещание по вопросам развития заправочной инфраструктуры в Москве и Московской области, где в силу высокой плотности городской застройки и высокой стоимости земли предстоит выработать особый подход для строительства газовых заправок.

В совещании приняли участие владельцы крупнейших сетей АЗС (вертикально-интегрированных компаний и независимых владельцев АЗС), ассоциации независимых участников топливного рынка, участники рынка такси.

Стороны договорились оценить потенциал существующих АЗС для дооборудования их модулями заправки на КПГ, а также возможность реализации корпоративных компактных решений для обслуживания таксопарков и иных корпоративных потребителей, готовых к переходу на природный газ как экологичное и экономически эффективное моторное топливо.

Кроме этого, участниками совещания было отмечено, что в Москве и Московской области выбросы вредных веществ в атмосферу от автотранспорта формируют основной объем таких выбросов. Поэтому повышение экологичности транспорта является обязательным условием улучшения экологической обстановки и качества жизни граждан.

Также участники рынка обсудили гармонизацию норм технического регулирования как необходимого условия для создания в Москве сети АГНКС и предложили подготовить свои предложения по необходимым изменениям.

«В силу крайне высокой значимости московского транспортного узла в системе перевозок создание заправочной инфраструктуры имеет ключевое значение для развития рынка природного газа, поэтому  работа по формированию сети газовых заправок в Москве и Московской области будет проводиться в особом режиме, при повышенном внимании к вопросу как региональных, так и федеральных властей», - отметил заместитель Министра энергетики Антон Инюцын.

Компания: Министерство энергетики РФ

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