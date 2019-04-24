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24 апреля 2019, 15:40
Рубрика: Персоны
Метки: РУСГИДРО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ
Отрасль: Электроэнергетика
Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов вошел в состав Попечительского совета Русского географического общества (РГО).
«Русское географическое общество исторически выполняет очень важную функцию – занимается просвещением, развитием образования, культуры, географической науки и краеведения, пропагандой бережного отношения к природе. Компания РусГидро разделяет эти ценности: мы реализуем целый спектр благотворительных программ, направленных не только на помощь нуждающимся людям, но и на поддержку проектов в области культуры, образования и спорта, науки и экологии. Уверен, что впереди у Русского географического общества много значимых проектов, причастностью к которым мы будем гордиться», – заявил глава РусГидро.
РусГидро оказывает поддержку Русскому географическому обществу с 2011 года. Благотворительные взносы Компании направляются в грантовый фонд РГО. Попечительский совет Русского географического общества создан в 2010 году. Именно Совет возродил многолетние традиции меценатства и учредил гранты Общества. В его состав входят видные деятели науки, культуры, предприниматели, руководители органов государственной власти и общественные деятели. Президент Русского географического общества – Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.