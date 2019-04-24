Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов вошел в состав Попечительского совета Русского географического общества (РГО).

«Русское географическое общество исторически выполняет очень важную функцию – занимается просвещением, развитием образования, культуры, географической науки и краеведения, пропагандой бережного отношения к природе. Компания РусГидро разделяет эти ценности: мы реализуем целый спектр благотворительных программ, направленных не только на помощь нуждающимся людям, но и на поддержку проектов в области культуры, образования и спорта, науки и экологии. Уверен, что впереди у Русского географического общества много значимых проектов, причастностью к которым мы будем гордиться», – заявил глава РусГидро.