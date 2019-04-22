ФСК ЕЭС проведет диагностику ЛЭП на Северо-Западе с помощью "беспилотников"

Запланирован верховой осмотр более 2 тыс. опор и 1 тыс. км линий электропередачи 220-750 кВ. Треть работ будет осуществлена в том числе и с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Диагностика с помощью «беспилотников» позволяет энергетикам в 4-5 раз сократить временные и финансовые затраты. Так, осмотр одной промежуточной опоры электромонтером занимает от 25 до 40 минут, а квадрокоптером – от 5 до 15 минут. Кроме этого во время осмотра «беспилотником» не требуется снимать напряжение с воздушной линии электропередачи.



Первыми объектами в текущем году, на которых планируется осмотр с помощью БПЛА, станут линии, обеспечивающие выдачу мощности Ленинградской АЭС и участвующие в электроснабжении Ленинградской области и Санкт-Петербурга: 330 кВ «Ленинградская АЭС – Западная», «Западная – Пулковская» и «Копорская – Пулковская».