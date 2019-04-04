АО "ЯЭРК" вступило в активную стадию ремонтов оборудования сетей и станций

АО «Якутская энергоремонтная компания» (входит в ПАО «Якутскэнерго») до начала отопительного сезона 2019–2020 гг. проведет плановый ремонт двух котлов Якутской ТЭЦ. В апреле специалисты приступили к среднему ремонту водогрейного котла со станционным номером 4, замена конвективной части агрегата продлится до конца мая.



В настоящий момент в рамках программы по модернизации тепловых пунктов ЯТЭЦ энергетики производят замену трубчатых теплообменных аппаратов на пластинчатые, и осуществляют регулировку тепловых вводов на объектах г. Якутска.



На Якутской ГРЭС специалисты ЯЭРК продолжают капитальный ремонт ГТУ-7, включающий в себя, в том числе, восстановление рабочих и направляющих лопаток турбины, отработавших свой ресурс.

«После выработки основного ресурса лопатки могут быть восстановлены дважды, что значительно продлевает ресурс турбины и экономит средства на изготовление новых», - рассказал главный инженер АО «ЯЭРК» Леонид Головченко. После окончания работ на ГТУ-7 в плановый ремонт до октября будет выведена ГТУ-2.

Сотрудники ЯЭРК также ведут капитальные ремонты на линиях 6-10 кВ в Якутске: устанавливают новые опоры и выполняют замену провода на самонесущий изолированный. Всего планируется заменить более 300 опор и 64 км провода. Кроме того, до конца апреля на линии «ПС «Радиоцентр» – ПС «Намцы» будет установлено 37 новых многогранных металлических вместо деревянных.



Завершен капремонт воздушной линии 6 кВ «Кюпцы – Тумул» в Эльдиканском РЭС ЦЭС: произведена замена 40 опор, поврежденных паводком прошлого года. Ремонт выполнен в сжатые сроки в связи с закрытием зимников и ледовой переправы через реки Лена и Амга.



Пресс-служба АО «ЯЭРК»