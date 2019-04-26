Австралийский AEMO опубликовал итоговый отчет о принудительном ограничении нагрузки в январе 2019 г

Австралийский AEMO, совмещающий функции оператора национального рынка и системного оператора восточной и южной энергосистем страны, опубликовал итоговый отчет о принудительном ограничении потребления и веерных отключениях нагрузки в энергосистемах штатов Южная Австралия и Виктория, которые имели место 24-25 января 2019 г. в связи с значительным ростом потребления из-за аномальной жары.

В отчете особое внимание уделено результатам использования специального механизма обеспечения надежности за счет формирования аварийного резерва мощности – Reliability and Emergency Reserve Trader (RERT)* . В 2018 г. AEMO разработал план подготовки к прохождению летнего пика нагрузки, который предусматривал в том числе формирование резервов мощности через механизм RERT.

Задействованные 24-25 января 2019 г. резервы мощности, сформированные в рамках RERT, позволили вдвое снизить объем отключенных потребителей в штате Виктория и заметно снизить риск отключения нагрузки в Южной Австралии. В целом, по оценке AEMO финансовый ущерб, которого удалось избежать за счет использования RERT-резервов, составил $ 52 млн.

Официальный сайт AEMO Energy Live

* RERT используется AEMO для поддержания надежности и устойчивости энергосистемы в случаях аномально высоких температур, лесных пожаров или незапланированных отключений электрооборудования путем заключения контрактов на предоставление резервов мощности.