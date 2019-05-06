В Мурманске начата операция по докованию плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов"

ПЭБ «Академик Ломоносов» будет поставлен в док для проведения осмотра и покраски подводной части. В следующий раз дно ПЭБа можно будет увидеть только через 10-12 лет, когда будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы.

Напомним, что плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» готов к началу эксплуатации. И в период летней навигации 2019 года ПЭБ планируется отбуксировать в порт Певека, где он в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Ожидается, что первые киловатты электроэнергии ПАТЭС выдаст в сеть в декабре 2019 года.

Для справки:

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель – обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка. В настоящее время Росатом уже работает над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа RITM-200M мощностью 50 МВт каждый.

Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»