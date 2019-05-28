ЦКБМ укомплектует новые блоки Тяньваньской АЭС

На седьмой и восьмой энергоблоки Тяньваньской АЭС (Китай) будут установлены главные циркуляционные насосные агрегаты ГЦНА-1391.

АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) заключило очередной крупный контракт на поставку насосного оборудования для ТАЭС. Восемь главных циркуляционных насосов ГЦНА-1391 для строящихся блоков китайской атомной электростанции планируется изготовить и доставить заказчику до 2025 года.

«Этот контракт является стратегически важным для ЦКБМ, поскольку Тяньваньская АЭС - это один из наших основных партнеров, один из крупнейших заказчиков. Мы сотрудничаем на протяжении двадцати лет. Главные циркуляционные насосы, изготовленные в ЦКБМ, уже эксплуатируются на четырех энергоблоках ТАЭС, на станцию регулярно поставляются комплектующие и вспомогательное оборудование. Два новых блока ТАЭС с водо-водяными реакторами ВВЭР-1200 будут укомплектованы циркуляционными насосами модели «1391», которые сегодня используются на многих зарубежных станциях», - отметил Сергей Никифоров, коммерческий директор АО «ЦКБМ».

Проектирование, изготовление и обслуживание насосного оборудования для атомной промышленности - основная специализация ЦКБМ. Предприятие является единственным в России разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для всех типов российских реакторов. Новейшая разработка конструкторского бюро – циркуляционный насос без маслосистемы (ГЦНА-1753), в котором все узлы смазываются и охлаждаются водой (в том числе — узлы электродвигателя). Отсутствие маслосистемы значительно повышает пожаробезопасность АЭС. Данное техническое решение не имеет аналогов в мире.

ЦКБМ располагает единственным в России комплексом для проведения полномасштабных испытаний насосного оборудования в условиях, имитирующих работу реактора по всем параметрам (давление, температура, тип теплоносителя). Вся продукция предприятия, поставляемая на АЭС, проходит испытания в различных режимах, что позволяет своевременно выявлять возможные отклонения параметров работы и устранять неисправности.