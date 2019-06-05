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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Юрий Шаров награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Юрий Шаров награждён орденом За заслуги перед Отечеством IV степени

5 июня 2019, 16:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу член правления ПАО «Интер РАО» - руководитель блока инжиниринга, генеральный директор ООО «Интер РАО – Инжиниринг» Юрий ШАРОВ награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 мая текущего года.

Вся трудовая деятельность Юрия Шарова связана с электроэнергетикой: его стаж в отрасли составляет более 30 лет. С 2008 он является членом правления ПАО «Интер РАО», с 2012 года возглавляет компанию «Интер РАО – Инжиниринг», которая реализует проекты в области строительства и модернизации электростанций.

В период 2012 – 2018 гг. под руководством Юрия Шарова на территории Российской Федерации было завершено строительство и введены в эксплуатацию 16 энергообъектов установленной мощностью 5,7 ГВт. В настоящее время ведётся строительство четырёх электростанций в Калининградской области суммарной мощностью около 1 ГВт. Реализация проекта осуществляется в соответствии с поручением президента России и постановлениями правительства РФ.

Юрий Шаров - кандидат технических наук, возглавляет кафедру электроэнергетических систем Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт». Он является автором более 100 научных работ и обладателем нескольких патентов в области электроэнергетики. Высокий профессионализм Юрия Шарова, его значительный вклад в развитие энергетической отрасли России подтверждён различными государственными и отраслевыми наградами, также ему присвоено звание «Заслуженный энергетик».

 

С 2016 года (протокол Ассамблеи №7/16 от 22.04.2016) Юрий Шаров также возглавляет Технический Комитет РНК СИГРЭ.

Источник: новости «Интер РАО»

Компания: РНК СИГРЭ

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