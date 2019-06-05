За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу член правления ПАО «Интер РАО» - руководитель блока инжиниринга, генеральный директор ООО «Интер РАО – Инжиниринг» Юрий ШАРОВ награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 мая текущего года.

Вся трудовая деятельность Юрия Шарова связана с электроэнергетикой: его стаж в отрасли составляет более 30 лет. С 2008 он является членом правления ПАО «Интер РАО», с 2012 года возглавляет компанию «Интер РАО – Инжиниринг», которая реализует проекты в области строительства и модернизации электростанций.

В период 2012 – 2018 гг. под руководством Юрия Шарова на территории Российской Федерации было завершено строительство и введены в эксплуатацию 16 энергообъектов установленной мощностью 5,7 ГВт. В настоящее время ведётся строительство четырёх электростанций в Калининградской области суммарной мощностью около 1 ГВт. Реализация проекта осуществляется в соответствии с поручением президента России и постановлениями правительства РФ.

Юрий Шаров - кандидат технических наук, возглавляет кафедру электроэнергетических систем Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт». Он является автором более 100 научных работ и обладателем нескольких патентов в области электроэнергетики. Высокий профессионализм Юрия Шарова, его значительный вклад в развитие энергетической отрасли России подтверждён различными государственными и отраслевыми наградами, также ему присвоено звание «Заслуженный энергетик».

С 2016 года (протокол Ассамблеи №7/16 от 22.04.2016) Юрий Шаров также возглавляет Технический Комитет РНК СИГРЭ.

Источник: новости «Интер РАО»