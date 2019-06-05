Ветродизельный комплекс на севере Якутии введут в эксплуатацию до конца 2020 года

Российско-японский ветродизельный комплекс компании "РусГидро" мощностью 3,9 МВт планируется ввести в эксплуатацию в арктическом поселке Тикси в Якутии до конца 2020 года, сообщается в среду на сайте регионального министерства ЖКХ и энергетики.

"В этом году должны начаться строительно-монтажные работы по подготовке площадки, основанию, фундамента и свай. При получении дизель-генераторных установок из Японии начнется изготовление и сборка модульных конструкций с предварительной установкой вспомогательного оборудования. В 2020 году модульные конструкции планируется в навигационный период доставить в Тикси и смонтировать. Ввод в эксплуатацию комплекса планируется к концу 2020 года", - говорится в сообщении.

Старт российско-японскому проекту был дан в сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума, когда "РусГидро", правительство Якутии и правительственная организация Японии по разработке новых энергетических и промышленных технологий в сфере сотрудничества в энергетике (NEDO) подписали соглашение о строительстве ветродизельного комплекса в Тикси. Мощность ветродизельного комплекса из трех ветроэнергетических установок составит 3,9 МВт. Одна из них введена в работу в 2018 году и показала свою эффективность в условиях экстремально низких температур.

Ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения поселка Тикси, в котором сейчас проживает более 4,6 тыс. человек, а также снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива, считают власти региона.

ТАСС