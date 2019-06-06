РЖД и МТС построят на железной дороге около 400 объектов связи

"Российские железные дороги" и ПАО "МТС" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о развитии сетей связи на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Соглашение опирается на меморандум о сотрудничестве, подписанный компаниями в 2016 году.

Документ предусматривает строительство около 400 объектов связи вдоль железнодорожных линий Москва - Санкт-Петербург, Москва - Калуга, Москва - Тула, Москва - Липецк, Москва - Нижний Новгород, Москва - Ярославль, Москва - Сочи, Санкт-Петербург - Бусловская, Новосибирск - Барнаул, - говорится в сообщении РЖД.

Кроме того, для улучшения покрытия и увеличения скорости доступа в интернет внутри и около зданий 49 вокзалов в 30 субъектах РФ установят дополнительное оборудование.

По условиям соглашения, МТС установит антенно-мачтовые сооружения и базовые станции, а РЖД предоставят для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям. Проект планируется реализовать до 2021 года.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

ТАСС