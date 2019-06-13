Международное энергетическое агентство обеспокоено снижением мощности атомной генерации

По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), если развитые страны не найдут способов продлить срок службы действующих ядерных реакторов, то последующее за выводом из эксплуатации АЭС резкое сокращение мощности атомной генерации создаст угрозу невозможности достижения поставленных целей в области экологии и надежности энергоснабжения.

Атомная генерация в настоящее время является вторым в мире (после гидрогенерации) источником низкоуглеродной электроэнергии и обеспечивает 10% мирового производства электроэнергии. Однако срок эксплуатации парка атомной генерации в США и Европе составляет в среднем более 35 лет, и многие из 452 действующих ядерных реакторов планируется вывести из эксплуатации, поскольку наличие дешевого природного газа и ужесточение требований к безопасности ядерных реакторов делают их дальнейшую эксплуатацию неэкономичной.

В своем первом за два десятилетия крупном докладе о развитии атомной энергетики МЭА отмечает, что без изменения политики в отношении АЭС развитые страны могут потерять 25% мощности своей атомной генерации к 2025 г. и две трети к 2040 г.

За последние 20 лет мощность ветровой и солнечной генерации в развитых странах увеличилась на 580 ГВт. Несмотря на это, по оценкам МЭА, доля чистых источников энергии в мировом энергоснабжении в 2018 г. как и два десятилетия назад составила 36%, что объясняется выводом из эксплуатации ряда АЭС.

По мнению агентства, чтобы компенсировать ожидаемое уменьшение мощности атомной генерации в ближайшие два десятилетия, инвестиции в развитие ВИЭ-генерации должны увеличиться в пять раз, что не только чрезвычайно дорого само по себе, но и неизбежно вызовет сопротивление общественности, а также потребует крупных инвестиций в развитие сетевой инфраструктуры.

Директор МЭА Фатих Бироль отметил, что агентство не призывает страны, отказавшиеся от атомной генерации, пересмотреть свое решение, но считает, что тем странам, которые решили сохранить атомную энергетику, следует сделать больше для поддержания ее в работоспособном состоянии. Г-н Бироль также обратил внимание на то, что низкоуглеродный характер атомной генерации и её роль в обеспечении энергетической безопасности в настоящее время не оцениваются в степени, достаточной для того, чтобы сделать работу существующих АЭС более прибыльной, а проекты сооружения атомной генерации страдают от перерасхода средств. Он также отметил, что, хотя возобновляемые источники энергии имеют ключевое значение для достижения целей по обеспечению устойчивого экономического развития, было бы чрезвычайно трудно достичь этих целей без атомной генерации.

Руководитель подразделения МЭА по энергетическим рынкам Кейсуке Садамори заявил, что строительство новых ветровых и солнечных генерирующих мощностей обходится дороже, чем продление срока службы действующих ядерных реакторов, для которого необходимы инвестиции в размере от $ 500 млн до $ 1 млрд за 1 ГВт мощности.

Срок службы многих американских ядерных реакторов уже продлен с 40 до 60 лет. Французская EDF – крупнейший в мире оператор атомных станций – также планирует продлить срок службы своих ядерных реакторов.

Информационно-аналитический ресурс EnergyWorld