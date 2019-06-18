Александр Новак: “Есть дополнительные импульсы для развития отношений России и Ирана”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу “Россия 24” по итогам юбилейного 15-го заседания Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству рассказал о том, как развиваются торговые отношения России и Ирана, какие новые проекты российские компании планируют развивать в республике, а также об итогах встречи с Министром нефти Ирана Бижаном Зангане.

Благодаря развитию торгового сотрудничества России и Ирана, торговый оборот двух стран продолжает расти, в особенности, за счет роста торговли в области сельского хозяйства, отметил Александр Новак.

По его словам, у российско-иранских отношений высокий торговый потенциал.

“Мы считаем, что есть дополнительные импульсы для развития отношений России и Ирана. В то же время энергетические проекты остаются одними из основных с точки зрения привлечения инвестиций. Несмотря на санкции относительно Ирана, наши компании продолжают работу, мы видим большой интерес к иранским проектам”. - подчеркнул Министр.

В частности, за последнее время был подписан ряд контрактов на разработку пяти месторождений на сумму в 4 млрд долларов, сообщил Александр Новак.

“Обсуждается еще несколько проектов в нефтегазовой сфере, по части электроэнергетики, строительству ТЭЦ и в ряде других направлений - транспорте, промышленности, фармацевтике. Особое место занимает сотрудничество в сфере мирного атома, в частности, сейчас активно идет строительство второй очереди атомной станции “Бушер”, рассказал глава Минэнерго России.

Говоря об итогах прошедшей накануне встречи с Министром нефти Ирана Бижаном Зангане, Александр Новак отметил, что основными темами переговоров стала реализация совместных проектов в нефтегазовой сфере, а также эффект от реализацию меморандума “нефть в обмен на товары”.

“Мы заметили значительный положительный эффект от этого соглашения. На мой взгляд, это направление перспективно с точки зрения поддержания торгового оборота”, - считает Александр Новак.

В рамках переговоров министры, по словам главы Минэнерго России, затронули и ситуацию на мировом рынке нефти, а также будущее договоренностей в рамках Соглашения ОПЕК+.