Проводники сотен миллионов: как поставщик петербургской подземки зарабатывает на швейцарских проводах

За последние пять лет ГУП «Петербургский метрополитен» закупил более 1 млн километров швейцарского провода, потратив под 900 млн. «Фонтанка» подсчитала не очень экономную экономику госконтрактов.

Торговый дом «Метродеталь» к 21 июня практически наполовину исполнил свой контракт с ГУП «Петербургский метрополитен» на поставку швейцарского провода Radox – из 148 млн рублей подрядчик получил уже 72 млн. «Фонтанка» присмотрелась к ценам, пообщалась с игроками рынка и выяснила, что подземка переплачивает.

Провода Radox производит швейцарская компания Huber+Suhner. Российского юридического лица она не имеет, но есть представительство, а также сеть фирм-дистрибьюторов. Никто из них в торгах, что проводит ГУП «Петербургский метрополитен», участия не принимал.



Три контракта в 2013-м, в 2016-м и в 2018 годах были заключены с ООО «Торговый дом «Метродеталь». Первые два достались поставщику без какой-либо конкуренции – он был единственным участником закупки. В аукционе, прошедшем в прошлом году, было подано 4 заявки, но лишь «Метродеталь» в итоге приняла участие в торгах. Остальные же по неизвестным причинам от борьбы в финальной стадии отказались.



Стоит отметить, что, по данным СПАРК, цена первых двух контрактов была увеличена. Первоначально в 2013 году стоимость соглашения составляла 390 млн рублей, а в 2016 году – 240 млн рублей. В первом случае цену индексировали трижды и довели до 487 млн рублей, во втором -она увеличилась до 260 млн. Каждый раз не указывалась стоимость конкретных разновидностей кабеля. Дело в том, что эти закупки ГУП «Петербургский метрополитен» проводило по 223-му федеральному закону, который не обязывает показывать точную экономику контракта.



В 2018 году, когда заключался контракт на 148 млн рублей, торги шли по 44-ому федеральному закону, и цены на отдельные наименования видны. Так, например, 175 тысяч метров «провод 3GKW600V 1х1,5 серый Radox» были куплены у «Метродетали» по цене 71,78 рублей за метр. «Фонтанка» ознакомилась с актуальными расценками одного из российских дистрибьюторов Huber+Suhner. Цена — 40 рублей за метр, то есть почти в 1,8 раза меньше.



Дороже всего метрополитену обошелся серый Radox «3GKW600V 1х70» – за 17 тысяч метров подземка заплатит 43, 9 млн рублей. Цена — 2 499 рублей за метр. Российский дистрибьютор Huber+Suhner предложил взять 1 378 рублей, что снова выше в 1,8 раза. «Фонтанка» проанализировала 10 наименований из контракта и везде цена была выше примерно на 1,8.



Стандартная рентабельность для госконтрактов, как правило, не превышает 15%. Это в том случае, если заказчик довольно щедрый. По подсчетам «Фонтанки», рентабельность лишь одного контракта с «Метродеталью» может начинаться от 50% его стоимости. Таким образом ГУП «Петербургский метрополитен» мог купить все тоже не за 148 млн рублей, а за 90-95 млн рублей.



Украинские дистрибьюторы оказались готовы продавать те же наименования еще дешевле. Метр того же серого Radox «3GKW600V 1х70» у них можно приобрести за 900 рублей. Если бы петербургская подземка закупалась у них, то уложилась бы и вовсе в 55 млн рублей. Хотя, это было немного не патриотично.



«Фонтанка» провела небольшой математический эксперимент. В контрактах от 2016 года и 2018 года фигурируют практически одни и те же наименования. Говоря простыми словами: в 2018 году «Петербургский метрополитен» купил почти все то же самое, что и в 2016 году. В соглашении от 2016 года фигурируют лишь два наименования, которых не было в последнем контракте на кабели Radox.



«Фонтанка» взяла цены, которые указаны в контракте 2018 года, и прогнала через них договор от 2016 года. Как известно, цены только растут, а, значит, в 2016 году цены не могли быть выше, чем в 2018 года. Результат арифметики: если бы в 2016 году контракт с «Метродеталью» заключался по тем же ценам, что в 2018 году, то его стоимость составила бы не 260 млн рублей, а около 200 млн. Недостающих два наименования корреспондент учел, взяв сегодняшнюю цену, полученную от игроков рынка.



Наше издание обратилось за комментариями и в ТД «Метродеталь», в ГУП «Петербургский метрополитен». В госпредприятии на запрос «Фонтанки» не отреагировали, а руководитель «Метродетали» пообещал ответить на все вопросы позднее, при личной встрече. По данным СПАРК, «Метродеталь» с 2013 года выиграла более 50 договоров с метрополитеном общей стоимостью более 3,5 млрд рублей.



Напомним, что наше издание уже обращало внимание на закупки ГУП «Петербургский метрополитен». Проанализировав закупочную документацию, «Фонтанка» пришла к выводу: завышение цен на запчасти для подвижного состава на тендерах подземки могут достигать и 25 раз.



Большая часть договоров и контрактов, связанных с поставкой запчастей и деталей для ремонта, достается компаниям, которые являются членами ассоциации «Инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника». «Метродеталь» является одним из основателей ассоциации. В 2016 году, который был одним из самых урожайных для подрядчиков подземки, члены ассоциации заключили с ГУП «Петербургский метрополитен» 89 соглашений общей стоимостью более 5 млрд рублей.



Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»

"Фонтанка"