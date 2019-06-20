Транзит нефти РФ в направлении Польши приостанавливался из-за превышения хлорорганики

Прокачка нефти в направлении Польши по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Адамово" приостанавливалась из-за превышения норм по содержанию хлорорганики, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По его словам, прокачка нефти была приостановлена в 20:17 мск 19 июня на основании результата точечных проб на хлорогранические соединения. В 8:37 мск 20 июня по решению польской стороны прокачка нефти по направлению Польши была возобновлена на основании результата анализа объединенной суточной пробы за 19 июня.

"Со слов белорусских коллег, вероятной причиной кратковременного повышения концентрации ХОС [хлорорганические соединения] явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на НПС "Кобрин" (Беларусь) с 14:00 мск 18 июня в объеме 20 куб. м в трубопровод "Мозырь - Адамова Застава", - сказал он.

Белорусская сторона перекачку от "Транснефти" по магистральному нефтепроводу "Унеча - Мозырь-2" на время приостановки прокачки нефти в направлении Польши не сокращала.

ТАСС