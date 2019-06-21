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Встречи

Состоялась первая встреча старших должностных лиц Платформы энергетических исследований БРИКС

Состоялась первая встреча старших должностных лиц Платформы энергетических исследований БРИКС

21 июня 2019, 13:15
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, БРИКС
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Министерства Минэнерго России Ольга Юдина провела первую встречу старших должностных лиц Платформы энергетических исследований БРИКС.

Участие в переговорах приняли делегации всех стран «пятерки», включая представителей экспертного сообщества и компаний. Стороны представили предложения по приоритетным направлениям работы Энергоплатформы БРИКС, в числе которых энергетическая безопасность, технологическое сотрудничество, развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, использование природного газа в качестве моторного топлива и другие.

В ходе мероприятия эксперты российской части Энергоплатформы БРИКС презентовали проект глобального обзора развития международного рынка газомоторного топлива, который планируется запустить в рамках Платформы энергетических исследований БРИКС.

Кроме того, стороны обсудили регламент работы Платформы, который планируется подписать на встрече министров энергетики стран БРИКС в 2019 году.

Компания: Министерство энергетики РФ

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