ПАО "ФСК ЕЭС" оснастит дагестанскую подстанцию 330 кВ "Дербент" коммутационным оборудованием нового поколения

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) приступило к установке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 330 кВ на подстанции «Дербент» – одном из крупнейших питающих центров Республики Дагестан.



Проект реализуется в рамках строительства воздушной линии 330 кВ «Артем – Дербент», которая позволит повысить надежность электроснабжения юга региона и увеличить пропускную способность международного энерготранзита в Республику Азербайджан. Общая стоимость работ по возведению ЛЭП и модернизации подстанции составляет более 6,8 млрд рублей.



Это первый опыт применения данного оборудования в Республике Дагестан. КРУЭ обладают рядом преимуществ по сравнению с открытыми распределительными устройствами – они пожаробезопасны, бесшумны и экологичны, занимают площадь в 3-5 раз меньшую, чем аналоги в традиционном исполнении. Срок службы оборудования составляет 50 лет.



Модернизация подстанции 330 кВ «Дербент» связана со строительством воздушной линии 330 кВ «Артем – Дербент» протяженностью около 175 км. Трасса ЛЭП проходит по территории восьми административных районов Республики, в ходе строительства будет установлено 1021 опора, смонтировано 1032 км провода и два грозозащитных троса. Также по ЛЭП планируется прокладка волоконно-оптической линии связи, что обеспечит надежный информационный обмен между энергообъектами. Все основные работы, связанные с возведением ЛЭП, планируется завершить в текущем году.



Проект строительства линии 330 кВ «Артем – Дербент» включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2101-р от 30.09.2018.