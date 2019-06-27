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Модернизация

ПАО "ФСК ЕЭС" оснастит дагестанскую подстанцию 330 кВ "Дербент" коммутационным оборудованием нового поколения

ПАО ФСК ЕЭС оснастит дагестанскую подстанцию 330 кВ Дербент коммутационным оборудованием нового поколения

27 июня 2019, 11:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) приступило к установке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 330 кВ на подстанции «Дербент» – одном из крупнейших питающих центров Республики Дагестан.

Проект реализуется в рамках строительства воздушной линии 330 кВ «Артем – Дербент», которая позволит повысить надежность электроснабжения юга региона и увеличить пропускную способность международного энерготранзита в Республику Азербайджан. Общая стоимость работ по возведению ЛЭП и модернизации подстанции составляет более 6,8 млрд рублей.

Это первый опыт применения данного оборудования в Республике Дагестан. КРУЭ обладают рядом преимуществ по сравнению с открытыми распределительными устройствами – они пожаробезопасны, бесшумны и экологичны, занимают площадь в 3-5 раз меньшую, чем аналоги в традиционном исполнении. Срок службы оборудования составляет 50 лет.

Модернизация подстанции 330 кВ «Дербент» связана со строительством воздушной линии 330 кВ «Артем – Дербент» протяженностью около 175 км. Трасса ЛЭП проходит по территории восьми административных районов Республики, в ходе строительства будет установлено 1021 опора, смонтировано 1032 км провода и два грозозащитных троса. Также по ЛЭП планируется прокладка волоконно-оптической линии связи, что обеспечит надежный информационный обмен между энергообъектами. Все основные работы, связанные с возведением ЛЭП, планируется завершить в текущем году.

Проект строительства линии 330 кВ «Артем – Дербент» включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2101-р от 30.09.2018.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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