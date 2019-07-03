"Росэлектроника" оборудовала "умными" светильниками дороги в Ярославской области

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех оборудовал дороги Рыбинска в Ярославской области светодиодными светильниками с интеллектуальным управлением, которые позволят экономить до 70% электроэнергии. Новые фонари уже установлены на вводимом в эксплуатацию магистральном кольце города.

Светильники имеют встроенный GSM-модуль управления, позволяющий включать и выключать их автономно друг от друга по беспроводному каналу связи. Также в зависимости от времени суток и погодных условий устройство может регулировать уровень дорожного освещения и менять мощность в диапазоне от 25 до 100%. Для оптимизации работы встроенный модуль собирает данные о потребляемой светильниками электроэнергии.

Помимо интеллектуальной системы управления, магистральные светильники отличает высокий уровень пыле- и влагозащиты, низкое энергопотребление, эффективное распределение светового потока и высокая надежность. Запланированный срок службы светодиодного модуля при жестких климатических условиях (от -50 до плюс +40 градусов) составляет около шести лет. Светильники разработаны и произведены Рыбинским заводом приборостроения (РЗП) холдинга «Росэлектроника».