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Модернизация

"Росэлектроника" оборудовала "умными" светильниками дороги в Ярославской области

Росэлектроника оборудовала умными светильниками дороги в Ярославской области

4 июля 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСТЕХ, РОСЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех оборудовал дороги Рыбинска в Ярославской области светодиодными светильниками с интеллектуальным управлением, которые позволят экономить до 70% электроэнергии. Новые фонари уже установлены на вводимом в эксплуатацию магистральном кольце города.

Светильники имеют встроенный GSM-модуль управления, позволяющий включать и выключать их автономно друг от друга по беспроводному каналу связи. Также в зависимости от времени суток и погодных условий устройство может регулировать уровень дорожного освещения и менять мощность в диапазоне от 25 до 100%. Для оптимизации работы встроенный модуль собирает данные о потребляемой светильниками электроэнергии.

Помимо интеллектуальной системы управления, магистральные светильники отличает высокий уровень пыле- и влагозащиты, низкое энергопотребление, эффективное распределение светового потока и высокая надежность. Запланированный срок службы светодиодного модуля при жестких климатических условиях (от -50 до плюс +40 градусов) составляет около шести лет. Светильники разработаны и произведены Рыбинским заводом приборостроения (РЗП) холдинга «Росэлектроника».

«Светильники с интеллектуальным управлением – это высокотехнологичное решение гражданского назначения, созданное в рамках программы диверсификации производства. Помимо «умной» системы управления, оборудование позволяет экономить 50-70% электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и лампами накаливания, а также не содержат ртутных и других вредных веществ», – рассказал генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

Компания: Ростех

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