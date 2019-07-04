На "Иннопроме-2019" подписано соглашение о сотрудничестве между АО ИК "АСЭ", НИЯУ МИФИ и УрФУ

8 июля в Екатеринбурге, в рамках X Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между АО ИК «АСЭ» (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»), Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» и Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).

Торжественная церемония подписания прошла на стенде Госкорпорации «Росатом». Свои подписи под документом поставили вице-президент по персоналу и внутренним коммуникациям АО ИК «АСЭ» Наталья Шафалович, первый проректор НИЯУ МИФИ Олег Нагорнов и проректор УрФУ по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер.

Соглашение нацелено на развитие научно-технического сотрудничества трех организаций, а также образования. Стороны договорились взаимодействовать в сфере организации совместных образовательных и исследовательских программ, в области применения практик системной инженерии для проектов управления жизненным циклом сложных инженерных объектов с использованием сквозных цифровых технологий, а также развивать новые форматы подготовки кадров для экономики знаний с учетом меняющихся под воздействием научно-технического прогресса требований к инженерным профессиям и квалификационным стандартам, изменений потребностей работодателей и их требований в отношении кадров.

«У Инжинирингового дивизиона Росатома уже есть позитивный опыт целевой подготовки специалистов цифровых инженерных профессий в рамках реализации нашего совместного с НИЯУ МИФИ проекта Высшей инжиниринговой школы (ВИШ МИФИ): в этом году 17 выпускников ВИШ МИФИ успешно защитили свои дипломы, 14 из них останутся работать в АО ИК «АСЭ», а трое перейдут на работу в другие организации атомной отрасли. В двухлетнем горизонте набор цифровых специалистов в ВИШ МИФИ вырастет до 80 человек», - рассказала после церемонии подписания Наталья Шафалович.

Она особо отметила, что с присоединением к проекту Уральского федерального университета открываются новые возможности для сотрудничества: в частности, расширятся ресурсы для организации совместных сетевых исследовательских, инженерных и образовательных программ в области проектирования, строительства и эксплуатации сложных инженерных объектов. По ее словам, уклон во взаимодействии АО ИК «АСЭ» с университетами будет сделан на внедрение передовых подходов и форматов организации исследовательского, инженерного и образовательного процессов.

Для справки:

На X Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" Госкорпорация "Росатом" представила свои цифровые технологии, новые направления бизнеса, собственные цифровые разработки для рынка, а также интерактивный каталог продукции предприятий атомной отрасли. Росатом представлен на выставке объединенным стендом.

Департамент коммуникаций АО ИК «АСЭ»