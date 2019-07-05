Заводом ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ проведена сертификация

Сертификация КУПсЭВнг(А)-LS и КУПсЭВнг(А)-FRLS

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также в соответствии с требованиями Технического регламента « О требованиях пожарной безопасности» заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия № ЕАЭС RU-C-RU.АЯ46.В.05670/19, сроком действия с 02.07.2019 до 01.07.2024 года на кабели управления, с медными жилами, парной скрутки, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие, с изоляцией из полимерной композиции не содержащей галогенов, экранированные, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, марок КУПсЭВнг(А)-LS, КУПсЭВнг(А)-FRLS, с числом пар от 2 до 52, сечением жил от 0,35 до 1,0 кв. мм, на номинальное напряжение до 250 В включительно переменного тока частотой до 1000 Гц или 350 В включительно постоянного тока. Продукция изготовлена в соответствии с 16.К71-422-2011. Серийный выпуск.

Сертификация КСТППнг(А)-HF-LOCA, КСТППнг(A)-FRHF-LOCA, КСТПЭПнг(A)-HF-LOCA, КСТПЭПнг(A)-FRHF-LOCA

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также в соответствии с требованиями Технического регламента « О требованиях пожарной безопасности» заводом проведена сертификация и получены сертификаты на кабельную продукцию:

сертификат соответствия № ЕАЭС RU-C-RU.АЯ46.В.05671/19, сроком действия с 02.07.2019 до 01.07.2024 года на кабели монтажные, терморадиационностойкие, не распространяющие горение и огнестойкие, с медными луженными жилами, с изоляцией и оболочкой из сшитых полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе экранированные и в климатическом исполнении Т, с числом жил от 2 до 52, номинальным сечением жилы 0,35-6,0 кв.мм, на напряжение до 500 В переменного тока, частотой до 1000 Гц или 750 В постоянного тока марок: КСТППнг(А)-HF-LOCA, КСТППнг(A)-FRHF-LOCA, КСТПЭПнг(A)-HF-LOCA, КСТПЭПнг(A)-FRHF-LOCA. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3580-388-00217053-2008. Серийный выпуск.