Арсентьев М. А., сотрудник кабельного направления АО МЕТАКЛЭЙ

Сотрудник кабельного направления АО «МЕТАКЛЭЙ» (производитель полимерных материалов для трубной, кабельной и других отраслей промышленности) принял участие в мероприятии: «XXIX Баховские чтения по радиационной химии». Мероприятие состоялось в июне 2019 г. на площадке химического факультета МГУ.



Конференция была посвящена проблемам воздействия ионизирующего излучения на вещество и процессам происходящих в результате радиационного воздействия.



Арсентьевым М.А был представлен доклад по изучению фундаментальных законов протекания процессов во фторполимерных материалах. Тема выступления с докладом - "Влияние терморадиационной обработки на кристаллическую структуру политетрафторэтилена".



На прошедшей конференции выступали молодые ученые и студенты кафедры химии высоких энергий МГУ, представители национального исследовательского центра "Курчатовского института", НИЯУ МИФИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГУ им. М.В. Ломоносова.



В комиссии по обсуждению результатов было большое количество ученых, сотрудников кафедры и приглашенных специалистов, непосредственно работающих с ионизирующим излучением. Председательствовал на конференции - Фельдман В.И. д.х.н., проф., зав. лаб.



Представленные результаты на конференции будут далее опубликованы в журналах ВАК (июль 2019, журнал "Физика Твердого Тела") и войдут в материал диссертационной работы.



Политетрафторэтилен – полимер обладающий уникальными свойствами по стойкости к агрессивным средам в процессе эксплуатации изделий из фторопласта, устойчивый к воздействию высоких температур в процессе эксплуатации.



Данный полимер широко применяется в бытовом секторе, а так же в узких секторах промышленности.



Область применения фторопластов имеет определенный темп развития в кабельном, строительном и трубном секторах.