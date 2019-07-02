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Влияние терморадиационной обработки на кристаллическую структуру политетрафторэтилена

Арсентьев М. А., сотрудник кабельного направления АО МЕТАКЛЭЙ

Арсентьев М. А., сотрудник кабельного направления АО МЕТАКЛЭЙ

Сотрудник кабельного направления АО «МЕТАКЛЭЙ» (производитель полимерных материалов для трубной, кабельной и других отраслей промышленности) принял участие в мероприятии: «XXIX Баховские чтения по радиационной химии». Мероприятие состоялось в июне 2019 г. на площадке химического факультета МГУ.

Конференция была посвящена проблемам воздействия ионизирующего излучения на вещество и процессам происходящих в результате радиационного воздействия.

Арсентьевым М.А был представлен доклад по изучению фундаментальных законов протекания процессов во фторполимерных материалах. Тема выступления с докладом - "Влияние терморадиационной обработки на кристаллическую структуру политетрафторэтилена".

На прошедшей конференции выступали молодые ученые и студенты кафедры химии высоких энергий МГУ, представители национального исследовательского центра "Курчатовского института", НИЯУ МИФИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГУ им. М.В. Ломоносова.

В комиссии по обсуждению результатов было большое количество ученых, сотрудников кафедры и приглашенных специалистов, непосредственно работающих с ионизирующим излучением. Председательствовал на конференции - Фельдман В.И. д.х.н., проф., зав. лаб.

Представленные результаты на конференции будут далее опубликованы в журналах ВАК (июль 2019, журнал "Физика Твердого Тела") и войдут в материал диссертационной работы.

Политетрафторэтилен – полимер обладающий уникальными свойствами по стойкости к агрессивным средам в процессе эксплуатации изделий из фторопласта, устойчивый к воздействию высоких температур в процессе эксплуатации.

Данный полимер широко применяется в бытовом секторе, а так же в узких секторах промышленности.

Область применения фторопластов имеет определенный темп развития в кабельном, строительном и трубном секторах.

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Компания: АО "МЕТАКЛЭЙ"

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