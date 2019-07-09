ГП "НЭК "УКРЭНЕРГО" проинформировало о первых итогах работы нового энергорынка

1 июля 2019 г., в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии»1, начала работу новая модель рынка электрической энергии на всей территории Украины. Торги электроэнергией ведутся на IT-платформе системного оператора ГП «НЭК «Укрэнерго» – Market Managing System (MMS) – и IT-платформе ГП «Оператор рынка». В условиях функционирования нового энергорынка нарушений в работе энергосистемы зафиксировано не было.

На платформе ГП «Оператор рынка» функционируют следующие сегменты энергорынка: «рынок на сутки вперед» (РСВ) и «внутрисуточный рынок» (ВР). На платформе ГП «НЭК «Укрэнерго» – «рынок двусторонних договоров» (ДД) и «балансирующий рынок» (БР).

На MMS реальные рыночные операции начались с 22:00 мск 28 июня 2019 г. Торги происходят в 2-х торговых зонах: «ОЭС Украины» и «энергоостров Бурштынской ТЭС».

На момент открытия в новом энергорынке зарегистрировались 695 участников. В рыночном сегменте ДД было оформлено 100% заявок, поданных участниками рынка. Всего зарегистрировано 98 двусторонних соглашений между 88 участниками.

Общий объем электроэнергии, проданной/купленной по двусторонним договорам, на 1 июля 2019 г. составил около 230 тыс. МВт*ч. Из этого объема 133 тыс. МВт*ч закуплено Гарантированным покупателем для поставщиков универсальных услуг для нужд населения по регулируемой цене.

ГП «НЭК «Укрэнерго» также успешно передало ГП «Оператор рынка» данные о предельных объемах продаж электроэнергии и актуальный перечень участников рынка, допущенных на сегменты РСВ и ВР. По результатам торгов на РСВ продано 150 тыс. МВт*ч электроэнергии по средневзвешенной цене в 1,59 грн/МВт*ч в торговой зоне «ОЭС Украины» и по 1,78 грн/МВт*ч – в торговой зоне «энергоостров Бурштынской ТЭС».

Утром 1 июля 2019 г. были запущены торговые процедуры на БР. Аукционы на БР проводятся каждый час до завершения торговых суток. Результаты торгов будут известны после получения Администратором коммерческого учета (ГП «НЭК «Укрэнерго») данных коммерческого учета от операторов распределительных сетей, как того требует Кодекс коммерческого учета электрической энергии.

1 июля 2019 г. объемы электроэнергии, предлагаемой на БР, были значительно увеличены. Это произошло за счет того, что в этот сегмент автоматически были перенесены все заявки на покупку электроэнергии, поданные на ВР, стартовавшем с многочасовой задержкой ввиду некорректной работы IT-платформы ВР.

Начало работы всей IT-платформы MMS в режиме реальных торговых операций сопровождалось определенными сложностями, связанными с тем, что окончательные редакции Правил рынка2 и Кодекс системы передачи3 были утверждены лишь за несколько дней до запуска нового энергорынка. Поскольку этими документами были изменены правила и процессы работы новой модели рынка, корректировку ПО IT-платформы пришлось делать уже в процессе проведения реальных рыночных операций.

Официальный сайт ГП «НЭК «Укрэнерго»»

1 Текст закона доступен по ссылке

2 Текст Правил доступен по ссылке

3 Текст Кодекса доступен по ссылке