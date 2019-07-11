Дмитрий Медведев провел совещание по развитию цифровой экономики

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу «О достижении национальных целей развития Российской Федерации в сфере цифровой экономики, технологи и инновационного развития». Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в мероприятии.

На совещании шла речь о дополнительных мерах для ускорения технологического развития. Дмитрий Медведев отметил, что предстоит более чем в три раза увеличить число организаций, которые внедряют технологические инновации.

Три года назад таких организаций было немного. Принятые нами меры дали некоторые результаты – их число увеличилось до 16%. И стоит задача увеличить этот показатель до 50%

- отметил Премьер.

По словам Дмитрия Медведева, для решения этой задачи предусмотрен ряд мероприятий:

Во-первых, это создание к 2021 году 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы. И появится 16 научных центров мирового уровня, включая математические, центры геномных исследований, научные центры, которые выполняют исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития

Кроме того, речь шла об усилении исследовательского потенциала и сосредоточении финансовых ресурсов на наиболее критических технологиях. Также, Председатель Правительства отметил необходимость выработки дополнительных мер, которые расширят механизмы стимулирования инновационной деятельности.

На совещании также была поднята тема цифровых технологий. По словам Премьера, практически в любой отрасли есть своя цифровая повестка, но для трансформации экономики и социальной сферы нужно обеспечить ускоренное внедрение этих технологий.

Чтобы уже в 2024 году доля вложений бизнеса в развитие цифровой экономики увеличилась не менее чем в три раза – до 5%, если говорить об объёме ВВП

- подчеркнул Дмитрий Медведев.