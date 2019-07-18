"Ведомости": Минпромторг может заключить первые автокомпонентные СПИК

Минпромторг РФ обсуждает возможность подписания трех специнвестконтрактов (СПИК) по производству автокомпонентов с компаниями Volkswagen, Faurecia и ZF, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник в министерстве.

"Идет проработка и согласование ключевых параметров инвестиционных компонентных проектов", - отметил источник издания. При этом подробности СПИК не раскрываются.

В случае подписания это будут первые автокомпонентные специнвестконтракты. Ранее СПИК заключались с автопроизводителями.

Представитель министерства также отметил, что в рамках СПИК инвесторы могут претендовать на налоговые льготы на федеральном и региональном уровне, а также иметь возможность формирования индивидуального графика локализации технологических операций.

СПИК

В начале июля компания Volkswagen уже заключала специнвестконтракт с Минпромторгом. В рамках проекта VW планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей: VW Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Kodiak, Volkswagen Tiguan, Tarek. В частности, предполагается локализация коробки передач и электронных систем управления автомобилем.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

ТАСС