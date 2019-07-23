Павел Ливинский провел встречу с работниками астраханского филиала "Россети Юг" и представил коллективу нового руководителя

В рамках рабочего визита в Астраханскую область генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский провел совещание с сотрудниками астраханского филиала дочерней компании «Россети Юг» и представил коллективу нового руководителя - им станет Виктор Писарев, который ранее курировал блок по реализации и развитию услуг филиала.

Виктор Писарев трудится в энергосистеме Астраханского региона с 2010 года. Работал ведущим инженером астраханского филиала «Россети Юг», а впоследствии, в течение четырех лет занимал руководящую должность начальника управления по эксплуатации и ремонтам городских сетей. Имеет профессиональные и отраслевые награды, дважды удостоен звания «Лучший по профессии» по результатам конкурса «Россети Юг».

Инвер Натхо, который возглавлял филиал более трех лет, остаётся работать в структуре энергетики.

Глава «Россетей» поблагодарил всех за работу и пожелал удачи новому руководителю. В ходе совещания Павел Ливинский также обозначил ключевые задачи, стоящие перед энергетиками на ближайшую перспективу. В частности, генеральный директор «Россетей» затронул тему цифровой трансформации отрасли. Речь шла не только о необходимости внедрения передового оборудования и информационных технологий для модернизации электросетевого комплекса, но и об изменении подхода ко всем бизнес-процессам в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

В рамках обсуждения также была затронута актуальная для электросетевого комплекса Астраханской области тема консолидации энергообъектов. По общему мнению участников встречи, это необходимая мера для повышения эффективности развития сетевого комплекса региона, снижения аварийности и оптимизации расходов.

«Переход на единое управление позволит значительно повысить производственные показатели, сократить как капитальные, так и операционные издержки, централизованно внедрять передовые технологии», - подчеркнул глава «Россетей».

«Астраханский филиал «Россети Юг» обладает необходимым уровнем технической оснащенности, укомплектован профессиональными кадрами, что обеспечивает эффективную эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства и, как следствие, высокие стандарты качества и надежности энергоснабжения потребителей региона», – в свою очередь отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.

В ходе встречи также обсуждался вопрос выполнения ремонтной и инвестиционной программ, показатели аварийности, техническое состояние оборудования филиала и ход подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.