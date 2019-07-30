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Инновации (разработки)

Игорь Маковский: "Инновационные технологии накопления станут важным структурным элементом цифровой энергетики"

В 2019 году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» установят в Белгородской и Владимирской областях инновационные системы накопления энергии, предназначенные для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей. Данные проекты вошли в Программу цифровой трансформации сетевых компаний.

«Системы накопления электроэнергии применяются в мировой электроэнергетике в основном для возобновляемых источников энергии. Проекты, которые мы реализуем в Белгородской и Владимирской областях, являются уникальными для нашей страны и значительно расширяют область применения этой технологии. Накопитель электроэнергии – это необслуживаемый и абсолютно управляемый элемент цифровой электрической сети, способный решить очень разные задачи. Сейчас как раз наступил тот момент, когда экономическая эффективность применения накопителей в электрических сетях становится очевидной. Эти инновационные технологии станут важным структурным элементом цифровой энергетики. Наша задача сегодня – отработать технические требования и решения по проектированию, монтажу и эксплуатации накопительных систем», - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Во Владимирской области пилотная система будет установлена для электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта в селе Павловское Суздальского района. Внедрение нового оборудования позволит улучшить надежность обеспечения электроэнергией этого социально-значимого объекта. При возникновении технологических нарушений на сетях система сможет в течение четырех часов поддерживать электроснабжение в режиме максимальной нагрузки. Ее мощность составит 10 кВт, энергоемкость – 30 кВт*ч.

Вторая пилотная система накопления электрической энергии мощностью 15 кВт и энергоемкостью 45 кВт*ч будет установлена в Белгороде на ЛЭП 0,4 кВ от подстанции «Западная» и призвана обеспечить нормативный уровень напряжения   у потребителей, проживающих в частом секторе. Этот накопитель будет заряжаться во время минимального потребления (ночные и дневные часы), а в часы максимальных нагрузок (вечернее время) выдавать электроэнергию в сеть, компенсируя, таким образом, потери напряжения.

Компания: Россети Центр

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