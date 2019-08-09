Энергетики "Россети Волга" повысили надежность электроснабжения потребителей Ртищевского района

Надежность электроснабжения 13 населенных пунктов Ртищевского района повысили специалисты Прихоперского производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги) - «Саратовские сети».

В ходе реализации ремонтной программы 2019 года энергетики провели плановые работы на подстанциях (ПС) 110/35/10 кВ «Владыкино» и 110/10 кВ «Урусово». Данные центры питания обеспечивают электроэнергией села Владыкино, Изнаир, Селитьба, Заря, Курган, Нестерово, Нижнее Голицино, Перепутинка, Подгоренка, Райовка, Свищевка, Урусово и поселок Стройиндустрия. В этих населенных пунктах проживает более тысячи человек, работает 28 сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, предприятие пищевой промышленности.

На подстанциях проведен ремонт силовых трансформаторов, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей 110 кВ, систем шин 110 и 35 кВ, разъединителей 35 и 10 кВ, выключателей 10 кВ, ячеек комплектного распределительного устройства. В необходимых случаях заменены опорно-стержневые изоляторы 110 кВ.

Выполненный ремонт повысил не только надежность электроснабжения потребителей, но и безопасность работы персонала при обслуживании подстанций, продлил срок эксплуатации электросетевого оборудования.

Массовые ремонтные работы ведутся во всех производственных отделениях филиала «Россети Волги» - «Саратовские сети».