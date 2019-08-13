"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" выполняют ремонтную программу с опережением графика

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы в первом полугодии. Ряд ключевых мероприятий документа компании выполняют с опережением графика.

В указанный период отремонтированы 6 922 трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и более 26 996 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 105% и 105% к плану нарастающим итогом соответственно. Проведен капитальный ремонт 49 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. Расчищено около 18 008 тысяч га просек воздушных линий (113% к плановым показателям нарастающим итогом). На реализацию этих мероприятий направлено 5,6 млрд. рублей.

Основные мероприятия ремонтной программы стартуют по окончании очередного осенне-зимнего периода, когда появляется возможность выводить из эксплуатации значительную часть нуждающегося в ремонте оборудования, и завершаются к концу сентября. Основной их объем приходится на лето. На ряде крупных и значимых объектов работы уже завершены. Среди них подстанции 110 кВ «Хворостянка» в Липецкой области, «Сталелитейная» и «Аксинино» в Брянской области, «Ундол» и «Муром» во Владимирской области. На тульской подстанции 110/6 кВ «Гремячее» в июне выполнен капитальный ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 10 МВА и 16 МВА.

Липецкая подстанция «Хворостянка» обеспечивает электроэнергией 80 населенных пунктов и около 18 тысяч потребителей региона, включая птицефабрику ОАО «Куриное царство», входящую в группу «Черкизово». Брянская «Аксинино» питает одноименную нефтеперекачивающую станцию магистрального нефтепроводо АО «Транснефть- Дружба». Среди крупнейших потребителей «Сталелейтейной» - Брянский автомобильный завод (входит в концерн «Алмаз-Антей») и один из самых крупных производителей и поставщиков вагонного литья в России - Бежицкий сталелитейный завод. Подстанции «Ундол» и «Муром» питают более 50 тысяч потребителей Владимирской области, включая знаменитую кондитерскую фабрику «Ферреро Руссия» и крупнейшее промышленное предприятие региона – Муромский машиностроительный завод «Муроммаш». Подстанция «Гремячее», расположенная на границе тульской и рязанской энергосистем, обеспечивает электроснабжение сельхозпредприятий и ряда социально значимых объектов Новомосковского района.

В течение 2019 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проведут капитальный ремонт 12,140 тыс. трансформаторных подстанций, а также капремонт 50,311 тыс. километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ, в рамках которого будет заменена 40,841 тыс. опор. 28,4 тыс. га просек воздушных ЛЭП 0,4-110 кВ расчистят от древесной и кустарной растительности. На реализацию ремонтной программы будет направлено 10,29 млрд рублей.