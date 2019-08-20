Юрий Маневич: "Перекрестное субсидирование в электроэнергетике — это исторически сложившаяся практика, которую нужно менять"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в интервью газете «Коммерсант» рассказал о способах ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, программе модернизации ТЭС, а также законопроекте о выводе неэффективной генерации.

По словам Юрия Маневича, перекрестное субсидирование — это исторически сложившаяся практика, которую нужно менять. Один из путей - дифференциация тарифов ФСК.

«Сейчас в отдельных регионах разница в тарифах в среднем может составлять четыре раза. Это для потребителей одной категории, но подключенных в одном случае к распределительным, а в другом — к магистральным сетям. По итогам правительственного решения в среднем по стране стоимость услуг ФСК для прямых потребителей должна вырасти не более, чем вдвое, стоимость услуг по передаче электроэнергии снизится в среднем на 6% и еще более существенно — в тех регионах, где есть крупные потребители», - напомнил заместитель Министра.

Ещё один способ решить проблему – оплата резерва мощности. Юрий Маневич считает, что существующий сегодня порядок оплаты услуг по передаче электроэнергии исходя из фактически потребленной мощности не стимулирует потребителей к оптимальному использованию мощности, заказываемой при техприсоединении.

«С 2011 года по 2018 год по заявкам потребителей построили сетевую инфраструктуру для максимальной мощности в 88 ГВт, при этом фактическая потребляемая мощность приросла лишь на 8 ГВт. Получается, 90% построенных мощностей не используется. При этом их надо обслуживать. О какой эффективности сетевых компаний и сдерживании тарифов можно говорить в таких условиях?», - сказал заместитель Министра.

Как сообщил в интервью Юрий Маневич, сейчас идет обсуждение новых критериев отбора проектов для программы модернизации ТЭС.

«По ряду критериев не проходило высокотехнологичное оборудование, в частности, большие парогазовые блоки. Сейчас важно этот момент учитывать, потому что эффективность работы станций повышается при современных высокоэффективных технологиях сжигания газа», - добавил заместитель Министра.

Юрий Маневич также отметил, что на завершающих стадиях согласования находится законопроект по выводу генерации.

«Мы прописали порядок действий для принятия решений по невостребованной, дорогой генерации или генерации, которую собственник сам хочет закрыть. Порядком предусмотрена возможность определиться, продолжить ли эксплуатацию объекта такой генерации, несмотря на высокий тариф на оптовом рынке, закрыть его после строительства новых сетей или вообще построить новые блоки на близлежащих станциях, чтобы возместить выбывающую мощность. Сегодня такой механизм отсутствует, и это, по нашему мнению, снижает надежность энергосистемы», - отметил заместитель Министра.

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